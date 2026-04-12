تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مسار مفاوضات واشنطن: وقف النار أولوية

Lebanon 24
12-04-2026 | 23:23
A-
A+
مسار مفاوضات واشنطن: وقف النار أولوية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كل الأنظار تتجه إلى اجتماع الثلاثاء في واشنطن، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي جنوباً، في ظل مشهد إقليمي يحمل الكثير من التناقضات. فتعثر مفاوضات إسلام أياد، ينعكس على لبنان ويبقيه في دائرة النار، مع اقتصار الأمر على تحييد بيروت عن التصعيد الإسرائيلي بضغط أميركي، ما يعني أن إسرائيل تفصل بالتوغّل البري الملف اللبناني عن إيران ومفاوضاتها مع أميركا.

وكتب ابراهيم حيدر في "النهار":فشل جولة التفاوض الأولى بين أميركا وإيران سيضغط على خط التفاوض اللبناني- الإسرائيلي، إذ إن إيران تواصل إمساكها بملف لبنان في مواجهة إسرائيل المستمرّة بحربها، وهو أحد البنود الخلافية مع الأميركيين، ما يعني بقاء جبهة لبنان ساحة قتال بين طهران وتل أبيب، وهو ما تحاول الدولة اللبنانية فصله عبر مبادرة التفاوض. 
لقاء "ثلاثاء واشنطن" سيعقد على وقع تعثر مفاوضات إسلام آباد. لكن لبنان ماضٍ في تحضير ملفات التفاوض في حال تمكن اللقاء التحضيري بين السفيرين من التوصل إلى اتفاق وقف النار، الذي كان يراهن لبنان على أن يكون مدرجاً ضمن بنود مفاوضات إسلام آباد. وهذا الأمر، الذي ترافق مع اتهامات لرئاستي الجمهورية والحكومة بشأنه، حصل لغط حوله، وفق مصادر ديبلوماسية تشير إلى أن الدولة برئاساتها الثلاث اتفقت على بدء المفاوضات مع إسرائيل، على أن يكون وقف إطلاق النار جزءاً من حراك التفاوض الإقليمي. ويصرّ لبنان على أن يكون وقف النار أولاً، قبل أن تسمّ الدولة رسمياً أعضاء وفدها التفاوضيّ.
تواجه الدولة اللبنانية في مسألة التفاوض استمرار إسرائيل بعملياتها العسكرية وشروطها ومحاولات استفرادها بلبنان، فيما تصرّ إيران على الإمساك بملفه من خلال الحزب، علماً بأنها تغاضت عن وقف النار في هذه الجبهة كشرط للتفاوض. 
ولذا ستسير المفاوضات في واشنطن، وسط حقل ألغام إسرائيلي، فيما اعتراض "حزب الله" - وإن كان يريد التوصل إلى وقف النار والانسحاب الإسرائيلي - يربط الملف اللبناني بإيران. وفي وقت يقاتل الحزب لمنع الاحتلال من تثبيت سيطرته في جنوب الليطاني، يسعى لعدم فصل لبنان عن طهران، مراهناً على إيران لتكون سنداً له في مواجهة الطرح الإسرائيلي لنزع سلاحه وإنهاء بنيته السياسية. وهذا الإصرار على ربط لبنان بإيران في التفاوض الإقليمي هو لحماية "حزب الله"، وترسيخ وجوده سياسياً في الداخل وفي النظام اللبناني. وعلى هذا، سيبقى الحزب جزءاً من المعادلة الإيرانية، رغم الحرب الإسرائيلية ضده، ويطرح شروطاً تفاوضية، بينها الحفاظ على سلاحه أو البحث في صيغة تحفظ وجوده، ليسجّل نقاط قوة في التفاوض بين لبنان وإسرائيل.
يراهن لبنان على موقف أميركي داعم، بعد فترة من شبه القطيعة واللامبالاة الأميركية وشروطها، وأن يكون هناك تفهّم لوضع لبنان، خصوصاً بعد مبادرته للتفاوض مع إسرائيل، وأن تضغط واشنطن على إسرائيل لوقف النار أولاً، ثم الانسحاب من الأراضي التي احتلتها، والعودة إلى اتفاق الهدنة، من خلال تمكين الجيش من السيطرة الفعلية على الأرض واستعادة السيادة وسحب السلاح نهائياً. لكن هذه الرهانات تصطدم بموقف إسرائيل التي تريد اتفاق سلام يقوم أولاً على نزع سلاح الحزب، مع ترتيبات أمنية، بما فيها المنطقة العازلة؛ ولذا ستواصل حربها لتكريس أمر واقع باحتلال جنوب الليطاني لتفرض شروطها بالوصاية على لبنان من بوابة الجنوب والتحكّم بمصيره.
السباق اليوم على أشدّه بين السعي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل "ثلاثاء واشنطن"، وبين استمرار إمساك طهران بالورقة اللبنانية، ومحاولات إسرائيل فصل ملف لبنان والتفاوض بالنار، فيما لبنان الرسمي عبر رئاسة الجمهورية يشترط وقف النار قبل التفاوض الفعلي، لكنه يحتاج إلى التفاف وطني شامل لتقوية موقفه، ولا يزال الحزب بعيداً عنه بفعل رهاناته الإيرانية.  
 
Advertisement
الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

إيران على

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:41 | 2026-04-13
Lebanon24
03:06 | 2026-04-13
Lebanon24
03:00 | 2026-04-13
Lebanon24
02:32 | 2026-04-13
Lebanon24
02:30 | 2026-04-13
Lebanon24
02:30 | 2026-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24