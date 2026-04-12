تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

العدوان الاسرائيلي يغذي مشاريع التفكيك والخيارات التقسيمية

Lebanon 24
12-04-2026 | 23:44
A-
A+
العدوان الاسرائيلي يغذي مشاريع التفكيك والخيارات التقسيمية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب سام منسى في" الشرق الاوسط": بدأت الحرب في لبنان تأخذ منحى أكثرَ خطورة مع توسيع إسرائيل استهدافها لمناطق خارج بيئة «حزب الله» بذريعة ملاحقة عناصره، وما يخلّفه ذلك من آثار سياسية ونفسية في مجتمع هش أصلاً. فالنقاش في لبنان لم يعد يدور في أسباب هذا الاستهداف، بل في طريقة تلقيه داخلياً، وما تكشفه من خلل عميق في قراءة ما يجري.

في كل مرة تُقصف منطقة ذات غالبية مسيحية، يرتفع منسوب التفاعل السياسي والإعلامي بشكل لافت. وهذا مفهوم جزئياً، نظراً للحساسية المفرطة والخوف المشروع من الانكشاف الأمني. لكنه يتحوَّل أحياناً إلى مبالغة، تُخرج الحدث من سياقه الوطني، وتقدمه كأنه استهداف خاص وممنهج لطائفة بعينها، بمعزل عما يجري في بقية المناطق. ويترافق ذلك مع سردية توحي بأنَّ أهالي القرى المسيحية الحدودية وحدهم يتمسَّكون بأرضهم، مقابل تصوير غير دقيق للآخرين وكأنهم غادروها طوعاً، متجاهلة أنه فُرض عليهم النزوح تحت ضغط عسكري مباشر وطلبات إخلاء.

في المقابل، عندما تتعرض مناطق أخرى، لا سيما سنية خارج بيئة «حزب الله» ومعارضة له، لضربات مماثلة ويسقط فيها مدنيون، لا نشهد مستوى رد الفعل نفسه، لا سياسياً ولا إعلامياً. تمر هذه الضربات غالباً بصمت نسبي، كأنها أقل خطورة أو دلالة. هذا التفاوت، حتى إن لم يكن مقصوداً، يُنتج سرديات متوازية ويُضعف الإحساس بالمصير المشترك ويفتح الباب أمام قراءات طائفية للأحداث.

التطور الأخير، المتمثل في «الأربعاء الأسود»، الأسبوع الفائت، الذي لم تتضح دوافعه، لا يبدّل هذه الإشكالية بقدر ما يفضحها. فالضربات التي طالت أحياء سكنية في بيروت خارج نطاق سيطرة «حزب الله»، وأوقعت مجزرة بشرية ومادية، تؤكد أن الاستهداف لم يعد محصوراً ببيئة بعينها. ومع ذلك، لم يؤد هذا الاتساع إلى توحيد ردود الفعل، بل بقيت القراءات مجتزأة، تُفسر من زوايا فئوية ضيقة.

وهنا تكمن المشكلة الأساسية: ليس فقط في طبيعة الضربات، بل في طريقة استقبالها. فبدلاً من أن يقود اتساع الاستهداف إلى إدراك أن الخطر تعمم، يستمر التعامل معه كأنه تهديد متمايز، يُقاس وفق هوية المنطقة المستهدفة لا وفق طبيعة الحدث نفسه.

الخطورة في هذا المسار ليست أخلاقية فحسب، بل سياسية أيضاً. فإسرائيل لا تحتاج إلى إعلان نية لتفكيك المجتمع اللبناني إذا كان هذا المجتمع يتولى بنفسه إنتاج قراءات متباينة للحدث الواحد. يكفي أن تُضرب مناطق متفرقة، ويُترك الداخل ليتفاعل معها بشكل انتقائي، حتى تتحول الحرب إلى عملية تفكيك تدريجي من الداخل. في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل أن هذا الواقع يخدم أيضاً «حزب الله»، الذي ضحى بلبنان لمصلحة إيران. فكلما تعمق الشرخ بين اللبنانيين وتكرست مشاعر الخوف وعدم الثقة، تراجعت فكرة الدولة الجامعة وتعززت الحاجة إلى قوى أمر واقع. وهنا تلتقي مصلحة إسرائيل في تعميم الاستهداف مع مصلحة الحزب في إبقاء الدولة ضعيفة وعاجزة.

الإشكالية ليست في التنديد بضربة هنا أو هناك، بل في الانتقائية في هذا التنديد. ليست القضية أن ما تتعرض له المناطق المسيحية غير مهم، بل إن عزله عن معاناة بقية المناطق يحوله، من دون قصد، إلى جزء من المشكلة. فتجاهل ما تتعرض له المناطق السنية أو حتى مناطق بيئة الحزب لا يقل خطورة عن تضخيم ما تتعرض له مناطق أخرى.

الدولة تبقى الإطار الوحيد القادر على جمع اللبنانيين، لأن شللها يفتح المجال أمام قوى داخلية وخارجية لملء الفراغ بما يغذي مشاريع التفكيك، من فرض إسرائيل لوقائع جديدة في الجنوب إلى ترسيخ ازدواجية السلطة من قبل «حزب الله»، وصولاً إلى طرح خيارات تقسيمية أو فيدرالية انتحارية.

ماذا تنتظر السلطة لمواجهة لعبة التفكيك الجارية بعدم تحويل الضربات إلى مادة للفرز الطائفي، وإقفال الطريق أمام استكمال ما بدأه الآخرون بتفكيك الدولة والمجتمع من الداخل.
فحين يصبح الخطر يهدد الكيان، من غير المسموح مواجهته بسرديات مختلفة. الضحايا ليسوا طوائف بل مواطنون، وحماية أي منطقة لا تكون بعزلها بل بربط مصيرها بمصير باقي المناطق. عندها فقط يمكن كسر الحلقة التي تجعل من كل ضربة عسكرية خطوة إضافية نحو تفكك الداخل، بدل أن تكون حافزاً لاستعادة ما تبقى من معنى الدولة.    
 
مواضيع ذات صلة
حزب الله

المسيحية

إسرائيل

الطائف

مسيحية

النقاش

بيروت

القادر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:41 | 2026-04-13
Lebanon24
03:06 | 2026-04-13
Lebanon24
03:00 | 2026-04-13
Lebanon24
02:32 | 2026-04-13
Lebanon24
02:30 | 2026-04-13
Lebanon24
02:30 | 2026-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24