مسؤول في "الحزب": أوكرانيا غير قادرة على مساعدة نفسها.. وتصريحاتها عبثية

اعتبر لـ " " أن تصريحات حول استعدادها لمساعدة ودول المنطقة في محاربة والمقاومة هي تصريحات "عبثية"



وقال قماطي في مقابلة مع وكالة " ": "أوكرانيا لا تستطيع حتى حماية نفسها، ولا تستطيع حماية سيادتها. فكيف يمكنها المشاركة في مواجهة قوة أو إيران؟ هذا عبث".



وفي معرض حديثه عن موقف "حزب الله" من تصرفات أوكرانيا وإمكانية وجود متخصصين أوكرانيين في صفوف الجيش ، صرح قماطي بأنه لا يملك معلومات حول ما إذا كان هناك متخصصون أوكرانيون في الجيش الإسرائيلي أم لا.



وبحسب قماطي، يعتبر "حزب الله" أوكرانيا حليفة لإسرائيل، وإسرائيل حليفة لأوكرانيا، وأضاف: "كما نعلم، تُستخدم أوكرانيا من قبل في مواجهة لاحتواء التقدم الروسي، والقوة الروسية، وسياسة روسيا في أوروبا والعالم. لذلك نحن ندعم روسيا في مواجهتها مع أوكرانيا".



Advertisement