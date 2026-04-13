تشدد قضائي في "ملف حساس"

لفت مصدرٌ قضائي إلى أن تعليمات قضائية داخلية واضحة أُبلغت إلى عدد كبير من القضاة، ولا سيما في ، بضرورة التشدد في قضايا السلاح المتفلت في ومختلف المحافظات، وذلك انسجامًا مع قرارات الأخيرة وبيان الجيش، لا سيما في ما يتعلق بعدم التهاون مطلقًا في كل ما من شأنه المساس بالسلم الأهلي.



وأشار المصدر إلى أن كل من يرتكب مخالفة أو يُضبط بحوزته سلاح غير شرعي أو غير مرخّص له ، سيُقتاد مقيّدًا إلى المحكمة العسكرية، وأن القانون سيُطبّق عليه وفق المواد المناسبة، ولن تنفع أي تدخلات سياسية أو وساطات لإخلاء سبيله قبل انقضاء المدة القانونية.

