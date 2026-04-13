صورة لافتة.. سفارات تتبرع بالدم

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-04-2026 | 02:15
صورة لافتة.. سفارات تتبرع بالدم
على وقع المجازر التي شهدها لبنان نهار "الاربعاء الاسود" إبّان الغارات الاسرائيلية الدامية التي أدّت إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وما رافقها ما اكتظاظ كبير داخل المستشفيات، كانت لافتة حركة التبرع بالدم، التي تؤكّد على الاندفاع اللبناني والغيرة على أبناء البلد عند كل استحقاق أو حادثة تستلزم هذا التضامن الاجتماعي.
 
وفي هذا السياق، عُلم أن سفارة بولندا في لبنان شاركت في حملة للتبرع بالدم دعماً لضحايا الغارات، إذ ظهر عدد من موظفيها، وبينهم جندي بولندي، في خطوة عكست حضوراً إنسانياً مباشراً في لحظة شديدة القسوة على اللبنانيين وعلى القطاع الصحي المستنزف.
 
May be an image of ‎hospital and ‎text that says '‎فر الحل 3 3 00۰ +‎'‎‎

كذلك، عُلم أن السفير الأسترالي في بيروت توم ويلسون وأعضاء من فريق السفارة بادروا أيضاً إلى التبرع بالدم عبر الصليب الأحمر اللبناني، في رسالة دعم للمدنيين المصابين، فيما سُجّل أيضاً تفاعل بريطاني مع هذا المسار الإنساني من خلال المساهمة في تسليط الضوء على حملات التبرع الجارية في بيروت.
 
May be an image of hospital and text

هذه الصورة بدت لافتة في توقيتها ودلالاتها، إذ لم يقتصر مشهد الاستجابة على الداخل اللبناني فقط، بل تمدد إلى بعثات دبلوماسية أجنبية اختارت أن تواكب المأساة بخطوة عملية، عنوانها دعم المستشفيات والمصابين في لحظة كان فيها الدم حاجة ملحّة لإنقاذ الأرواح.
May be an image of hospital and text
