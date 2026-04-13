صورة لافتة.. سفارات تتبرع بالدم

على وقع المجازر التي شهدها نهار "الاربعاء الاسود" إبّان الاسرائيلية الدامية التي أدّت إلى سقوط مئات وآلاف الجرحى، وما رافقها ما اكتظاظ كبير داخل المستشفيات، كانت لافتة حركة التبرع ، التي تؤكّد على الاندفاع اللبناني والغيرة على أبناء البلد عند كل استحقاق أو حادثة تستلزم هذا التضامن الاجتماعي.وفي هذا السياق، عُلم أن سفارة بولندا في لبنان شاركت في حملة للتبرع بالدم دعماً لضحايا الغارات، إذ ظهر عدد من موظفيها، وبينهم جندي بولندي، في خطوة عكست حضوراً إنسانياً مباشراً في لحظة شديدة القسوة على اللبنانيين وعلى القطاع الصحي المستنزف.كذلك، عُلم أن السفير في توم ويلسون وأعضاء من فريق السفارة بادروا أيضاً إلى التبرع بالدم عبر اللبناني، في رسالة دعم للمدنيين المصابين، فيما سُجّل أيضاً تفاعل بريطاني مع هذا المسار الإنساني من خلال المساهمة في تسليط الضوء على حملات التبرع الجارية في بيروت.هذه الصورة بدت لافتة في توقيتها ودلالاتها، إذ لم يقتصر مشهد الاستجابة على الداخل اللبناني فقط، بل تمدد إلى بعثات دبلوماسية أجنبية اختارت أن تواكب المأساة بخطوة عملية، عنوانها دعم المستشفيات والمصابين في لحظة كان فيها حاجة ملحّة لإنقاذ الأرواح.