سيناريوهات ما بعد فشل المفاوضات

مع تعثّر المفاوضات الإيرانية-الاميركية، يعود القلق ليخيّم على المنطقة، ويُفتح بابا واسعا من التساؤلات حول مستقبل المواجهة واحتمالات توسّعها. فهذه المفاوضات لم تكن مجرّد مسار تقليدي، بل كانت ب...