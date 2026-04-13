بالفيديو والصور.. الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لتطويق ومهاجمة بنت جبيل

#عاجل قوات الفرقة 98 انجزت تطويق بلدة بنت جبيل وبدأت هجومًا عليها
🔸تواصل قوات لواء المظليين والكوماندوز وجفعاتي، تحت قيادة الفرقة 98 توسيع النشاط البري المركّز لتعزيز خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.
🔸استكملت القوات خلال الأسبوع الأخير عملية تطويق بلدة بنت جبيل وبدأت هجومًا… pic.twitter.com/XygCQuKhU9
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 13, 2026
