بالفيديو والصور.. الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لتطويق ومهاجمة بنت جبيل

#عاجل قوات الفرقة 98 انجزت تطويق بلدة بنت جبيل وبدأت هجومًا عليها



🔸تواصل قوات لواء المظليين والكوماندوز وجفعاتي، تحت قيادة الفرقة 98 توسيع النشاط البري المركّز لتعزيز خط الدفاع الأمامي في جنوب .



🔸استكملت القوات خلال الأسبوع الأخير عملية تطويق بلدة بنت جبيل وبدأت هجومًا… pic.twitter.com/XygCQuKhU9 — (@AvichayAdraee) April 13, 2026

أضاف:"تواصل قوات لواء المظليين والكوماندوز وجفعاتي، تحت قيادة الفرقة 98 توسيع النشاط البري المركّز لتعزيز الأمامي في . استكملت القوات خلال الأسبوع الأخير عملية تطويق بلدة بنت وبدأت هجومًا عليها حيث قامت القوات بتصفية أكثر من 100 عنصر من خلال اشتباكات وجهاً لوجه ومن الجو. كما دمرت عشرات البنى التحتية وعثرت على مئات الوسائل القتالية في المنطقة".ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله ولن يسمح بالمساس بمواطني ".