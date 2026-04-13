تصعيد قبل مفاوضات واشنطن.. إليكم آخر المستجدات الميدانية جنوبًا

يتواصل العدوان على ، فيما تدور معارك في بنت جبيل، وذلك عشية انطلاق المفاوضات المباشرة بين وإسرائيل في ، وسط تصعيد ميداني واسع طال بلدات عدة في الجنوب.



وأفادت مندوبة ""عن أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية، في منطقة المطرانية ضمن قضاء صور، وطالت بستاناً كان يوجد فيه شبان من الجنسية ، ما أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.



كما أصدرت لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة – بياناً أعلنت فيه أنه بتاريخ 13-4-2026 أصيب أحد عناصر مديرية الجنوب الإقليمية أثناء وجوده في منزله في بلدة البازورية – قضاء صور، من جراء تعرض البلدة لقصف إسرائيلي، وقد نُقل إلى المستشفى للمعالجة وحالته مستقرة.



وفي السياق نفسه، سُجلت غارة على بلدة المنصوري، كما تعرضت بلدة العباسية لغارة جديدة أوقعت إصابات، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة مجدل زون.



وفي التطورات الميدانية، سُجل قصف مدفعي عنيف استهدف بلدات الحنية والقليلة والمنصوري وبيوت السياد، كما تعرضت بلدة زبقين في قضاء صور لقصف مدفعي وآخر بالفوسفور.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة صديقين في قضاء صور، كما استهدفت غارة أخرى بلدة الخيام.



وفي النبطية الفوقا، سقط جراء غارة اسرائيلية، فيما استهدف قصف مدفعي منطقة صف الهوا عند مدخل مدينة بنت جبيل.



كذلك، سُجل قصف مدفعي متقطع فجراً على تلال بلدة شمع، إلى جانب غارة معادية على مجدل زون في قضاء صور، وغارة أخرى طالت مجدل زون وبيوت السياد.



وأفادت مندوبة "لبنان24" أيضاً بسقوط خمسة في غارات العدو على البازورية والنبطية الفوقا وصير الغربية وشوكين.

