رجي: الدولة تحتكر وحدها قرار التفاوض باسم لبنان

تلقى والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المانيا يوهان فاديفول، الذي أعرب عن دعم بلاده الراسخ للجهود التي تبذلها في سبيل بسط سيادتها وتحقيق الاستقرار، مؤكداً على ان تعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

كما أبلغ فاديفول رجي عن تخصيص مساعدات إنسانية للشعب اللبناني بقيمة 45 مليون .



وشطر رجي فاديفول على دعم بلاده الإنساني والسياسي، وأوضح له أن يسعى عبر مفاوضات مباشرة مع إلى الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وشدد رجي على أن إرساء هذا المسار قد كرّس فعلياً الفصل بين الملف اللبناني والمسار .

كما أكد تحتكر وحدها قرار التفاوض باسم لبنان، في رسالة واضحة تُعيد تثبيت مبدأ السيادة الوطنية في قلب الدبلوماسية .