من رقمٍ أجنبيّ... مواطنة تلقت إتّصالاً وهذا ما طُلِبَ منها القيام به

علم " "، أنّ سيّدة في المروانية، تلقت اتّصالاً من رقم أجنبيّ، دعاها إلى إخلاء ساحة البلدة.

وبحسب المعلومات، أُخلِيَت ساحة البلدة من السكان.



وبعد متابعة القوى الأمنيّة للإتصال، تبيّن أنّه وهميّ، وأنّ المكالكمة أجرِيَت عبر "كومبيوتر".