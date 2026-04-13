تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إرتفاع ملحوظ في الحرارة وغبار صحراوي... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

Lebanon 24
13-04-2026 | 06:18
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً ربيعيّاً مستقرّاً يُسيطر على لبنان حتى ظهر يوم غد الثلاثاء، حيث  من المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجيًا بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث  تتخطى معدلاتها الموسمية كما يشتد تأثيرها إعتبارًا من الأربعاء بحيث تلامس ال30 درجة يوم الخميس مصحوبة بغبار صحراوي. 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و ٢٣ وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: 
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنخفض نسبة الرطوبة.
الثلاثاء:  
قليل الغيوم مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد فتقارب ال ٥٠كم/س.
الأربعاء:  
غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة (ارتفاع يقارب ال ٤ درجات) والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٤ درجات، كما تنشط الرياح فتقارب الـ٦٠كم/س واحتمال أن تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار.
الخميس:  
غائم بسحب مرتفعة مع اجواء عابقة و مغبرة ونسبة رطوبة منخفضة نتيجة تدفق الكتل الهوائية الحارة والجافة المحملة بالغبار فتكون الرياح ناشطة (٦٠كم/س) مع سوء في الرؤية أحيانًا وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تلامس الـ٣٠ درجة على الساحل.
 
 
 
 
 
 
13/04/2026 17:28:19
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24