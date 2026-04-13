|
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
Advertisement
لبنان
إرتفاع ملحوظ في الحرارة وغبار صحراوي... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
Lebanon 24
13-04-2026
|
06:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً ربيعيّاً مستقرّاً يُسيطر على
لبنان
حتى ظهر يوم غد الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجيًا بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما يشتد تأثيرها إعتبارًا من الأربعاء بحيث تلامس ال30 درجة يوم الخميس مصحوبة بغبار صحراوي.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في
بيروت
بين ١٥ و ٢٤، في
طرابلس
بين ١٣ و ٢٣ وفي
زحلة
بين ٩ و ٢٢ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنخفض نسبة الرطوبة.
الثلاثاء:
قليل الغيوم مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد فتقارب ال ٥٠كم/س.
الأربعاء:
غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة (ارتفاع يقارب ال ٤ درجات) والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٤ درجات، كما تنشط الرياح فتقارب الـ٦٠كم/س واحتمال أن تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار.
الخميس:
غائم بسحب مرتفعة مع اجواء عابقة و مغبرة ونسبة رطوبة منخفضة نتيجة تدفق الكتل الهوائية الحارة والجافة المحملة بالغبار فتكون الرياح ناشطة (٦٠كم/س) مع سوء في الرؤية أحيانًا وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تلامس الـ٣٠ درجة على الساحل.
Advertisement
الحرارة إلى ارتفاع.. إليكم حال الطقس
Lebanon 24
كتل دافئة وغبار يرفعان الحرارة قبل عودة الأمطار والثلوج نهاية الأسبوع
الحرارة إلى ارتفاع.. إليكم حال الطقس خلال الايام المقبلة
متى ستعود أجواء الربيع؟ إليكم تفاصيل حال الطقس للايام المقبلة
"الاشتراكي": نؤيد التفاوض بعيداً عن "الكباش" الأميركي - الإيراني
10:26 | 2026-04-13
الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيليّ: 2089 شهيداً
10:07 | 2026-04-13
ماذا قال الرئيس عون لعائلتيّ ضحايا الإعتداء الإسرائيليّ على عين سعادة؟
10:02 | 2026-04-13
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: قلقون من استمرار استهداف المسعفين في لبنان
09:53 | 2026-04-13
أدرعي: اغتلنا أكثر من 250 عنصرًا وقائدًا من حزب الله
09:39 | 2026-04-13
Advertisement
توضيح حول توقيف متهم بالتعامل مع الموساد…وعلاقته بالحرس الجمهوري
15:15 | 2026-04-12
من رقمٍ أجنبيّ... مواطنة تلقت إتّصالاً وهذا ما طُلِبَ منها القيام به
05:57 | 2026-04-13
تقرير لـ"The Telegraph": فائز واحد كبير من حرب ترامب.. ليس إيران
11:00 | 2026-04-12
"بنت جبيل" معقل المعارك.. جبهة الجنوب تدخل مرحلة أشدّ ضراوة برمزية مضاعفة
14:30 | 2026-04-12
التفاوض تحت النار: من الميدان إلى طاولة الشروط المسبقة!
10:30 | 2026-04-12
10:26 | 2026-04-13
"الاشتراكي": نؤيد التفاوض بعيداً عن "الكباش" الأميركي - الإيراني
10:07 | 2026-04-13
الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيليّ: 2089 شهيداً
10:02 | 2026-04-13
ماذا قال الرئيس عون لعائلتيّ ضحايا الإعتداء الإسرائيليّ على عين سعادة؟
09:53 | 2026-04-13
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: قلقون من استمرار استهداف المسعفين في لبنان
09:39 | 2026-04-13
أدرعي: اغتلنا أكثر من 250 عنصرًا وقائدًا من حزب الله
09:38 | 2026-04-13
تاياني من بعبدا: مستعدون لاستضافة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
