إرتفاع ملحوظ في الحرارة وغبار صحراوي... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقساً ربيعيّاً مستقرّاً يُسيطر على حتى ظهر يوم غد الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجيًا بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما يشتد تأثيرها إعتبارًا من الأربعاء بحيث تلامس ال30 درجة يوم الخميس مصحوبة بغبار صحراوي.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بين ١٥ و ٢٤، في بين ١٣ و ٢٣ وفي بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الثلاثاء:

قليل الغيوم مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد فتقارب ال ٥٠كم/س.

الأربعاء:

غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة (ارتفاع يقارب ال ٤ درجات) والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٤ درجات، كما تنشط الرياح فتقارب الـ٦٠كم/س واحتمال أن تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار.

الخميس:

غائم بسحب مرتفعة مع اجواء عابقة و مغبرة ونسبة رطوبة منخفضة نتيجة تدفق الكتل الهوائية الحارة والجافة المحملة بالغبار فتكون الرياح ناشطة (٦٠كم/س) مع سوء في الرؤية أحيانًا وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تلامس الـ٣٠ درجة على الساحل.