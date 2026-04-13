عبدالله جال في صور: تحية للمؤسسات الإنسانية

جال مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبدالله في مدينة صور، بحضور امين سر اللقاء الروحي - المسيحي الشيخ ربيع قبيسي. وشملت الجولة زيارة لمطران صور للروم عبدالله، وكان بحث في شؤون المدينة وأوضاعها، وتأكيد لأهمية الوحدة والتلاقي بين مختلف مكونات المجتمع في مواجهة التحديات.







وتفقد عبدالله ، واطّلع من المسؤولين على الجهود التي يبذلها في خدمة المواطنين والاستجابة للحالات الطارئة رغم الإمكانات المحدودة. وعاد جرحى الذين أصيبوا جراء غارة من مسيّرات معادية، مطمئنًا إلى أوضاعهم الصحية، ومثنيًا على تضحياتهم الكبيرة ودورهم الإنساني النبيل في إنقاذ الأرواح.







ولفت إلى أن "التعديات المتكرّرة باتت تستهدف بشكل مباشر الأجهزة الإنسانية والصحافية وغيرها من الكوادر التي يُحرّم التعدي عليها خلال الحروب"، معتبرًا أن "ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية"..

