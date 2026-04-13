لبنان

عن حرب لبنان وإيران.. إليكم ما كشفه استطلاع رأي جديد في إسرائيل

Lebanon 24
13-04-2026 | 07:32
A-
A+
عن حرب لبنان وإيران.. إليكم ما كشفه استطلاع رأي جديد في إسرائيل
أظهر استطلاع للرأي العام أن 61% من الإسرائيليين يعارضون اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، فيما لا يؤيده سوى 29% من المشاركين.

وأتت هذه الأرقام ضمن نتائج استطلاع أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب يومي 9 و10 نيسان الجاري، بينما نشر النتائج مساء الأحد، وأرسل نسخة منها للأناضول.

ووفق النتائج، يعارض 61% من الإسرائيليين اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بينما يؤيده 29% فقط.

ويعتقد 73% من المشاركين أن إسرائيل ستحتاج إلى استئناف القتال ضد إيران خلال العام المقبل، بينما يرى 76% منهم أن "أهداف الحرب لن تتحقق من خلال المفاوضات مع إيران".

وأعرب 37% فقط عن رضاهم عن الإنجازات العسكرية في إيران، مقارنةً بـ 62% كانوا راضين عنها خلال العدوان الإسرائيلي على إيران في حزيران الماضي.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 شباط الماضي.

وفي ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، أظهرت النتائج أن 69% من المستطلعين أظهروا تأييدهم لمواصلة الحملة ضد حزب الله بغض النظر عن التطورات في الساحة الإيرانية، على الرغم من أن 62% يرون أن الحملة الحالية في لبنان لن تحقق استقراراً أمنياً طويل الأمد.


Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
