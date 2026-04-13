عن حرب لبنان وإيران.. إليكم ما كشفه استطلاع رأي جديد في إسرائيل

أظهر استطلاع للرأي العام أن 61% من الإسرائيليين يعارضون اتفاق وقف إطلاق النار مع ، فيما لا يؤيده سوى 29% من المشاركين.



وأتت هذه الأرقام ضمن نتائج استطلاع أجراه معهد دراسات التابع لجامعة يومي 9 و10 نيسان الجاري، بينما نشر النتائج مساء الأحد، وأرسل نسخة منها للأناضول.



ووفق النتائج، يعارض 61% من الإسرائيليين اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بينما يؤيده 29% فقط.



ويعتقد 73% من المشاركين أن ستحتاج إلى استئناف القتال ضد إيران خلال العام المقبل، بينما يرى 76% منهم أن "أهداف الحرب لن تتحقق من خلال المفاوضات مع إيران".



وأعرب 37% فقط عن رضاهم عن الإنجازات العسكرية في إيران، مقارنةً بـ 62% كانوا راضين عنها خلال العدوان الإسرائيلي على إيران في حزيران الماضي.



وفجر الأربعاء، أعلنت وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها وتل أبيب على في 28 شباط الماضي.



وفي ما يتعلق الإسرائيلي على ، أظهرت النتائج أن 69% من المستطلعين أظهروا تأييدهم لمواصلة الحملة ضد بغض النظر عن التطورات في الساحة ، على الرغم من أن 62% يرون أن الحملة الحالية في لبنان لن تحقق استقراراً أمنياً طويل الأمد.







