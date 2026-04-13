الراعي هنأ البطريرك الكلداني الجديد بانتخابه

هنّأ البطريرك بطريرك بغداد للكلدان مار بولس الثالث نونا، لمناسبة انتخابه بطريركا على الكنيسة الكلدانية من مجمع السينودس المقدس.







وأعرب خلال الاتصال عن "الفرح الروحي بهذا الانتخاب"، معتبرًا إيّاه "ثمرة عمل الروح في الكنيسة، وعلامة رجاء متجدّد في مسيرة كنائس المشرق في ظلّ التحديات الراهنة".







ووجّه رسالة تهنئة إلى البطريرك الجديد، عبّر فيها عن أصدق تمنياته له بالتوفيق في خدمته البطريركية، سائلًا الله أن يفيض عليه نعمه، ويمنحه والقوة لقيادة الكنيسة الكلدانية، وتعزيز وحدتها، وتثبيت أبنائها في الإيمان والرجاء.







وأكد عمق أواصر الشركة الأخوية التي تجمع الكنيسة بالكنيسة الكلدانية، مشددًا على أهمية التعاون بين كنائس المشرق لمواجهة التحديات المشتركة، وحمل رسالة الإنجيل في هذه المنطقة.







وختم الراعي بالصلاة من أجل أن تكون خدمة البطريرك مار بولس الثالث نونا "زمن بركة ونمو روحي لكنيسته وعلامة وحدة وشهادة حيّة للمسيح في الشرق".

وفي سياق منفصل، استقبل البطريرك الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، اللواء الياس البيسري في زيارة معايدة بالفصح، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع والتطورات.