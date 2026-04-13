تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الراعي هنأ البطريرك الكلداني الجديد بانتخابه
Lebanon 24
13-04-2026
|
07:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنّأ البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك بغداد للكلدان مار بولس الثالث نونا، لمناسبة انتخابه بطريركا على الكنيسة الكلدانية من مجمع السينودس المقدس.
وأعرب خلال الاتصال عن "الفرح الروحي بهذا الانتخاب"، معتبرًا إيّاه "ثمرة عمل الروح
القدس
في الكنيسة، وعلامة رجاء متجدّد في مسيرة كنائس المشرق في ظلّ التحديات الراهنة".
ووجّه
الراعي
رسالة تهنئة إلى البطريرك الجديد، عبّر فيها عن أصدق تمنياته له بالتوفيق في خدمته البطريركية، سائلًا الله أن يفيض عليه نعمه، ويمنحه
الحكمة
والقوة لقيادة الكنيسة الكلدانية، وتعزيز وحدتها، وتثبيت أبنائها في الإيمان والرجاء.
وأكد عمق أواصر الشركة الأخوية التي تجمع الكنيسة
المارونية
بالكنيسة الكلدانية، مشددًا على أهمية التعاون بين كنائس المشرق لمواجهة التحديات المشتركة، وحمل رسالة الإنجيل في هذه المنطقة.
وختم الراعي بالصلاة من أجل أن تكون خدمة البطريرك مار بولس الثالث نونا "زمن بركة ونمو روحي لكنيسته وعلامة وحدة وشهادة حيّة للمسيح في الشرق".
وفي سياق منفصل، استقبل البطريرك الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، اللواء الياس البيسري في زيارة معايدة بالفصح، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع والتطورات.
Advertisement
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24