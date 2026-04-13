تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي هنأ البطريرك الكلداني الجديد بانتخابه

Lebanon 24
13-04-2026 | 07:45
A-
A+
الراعي هنأ البطريرك الكلداني الجديد بانتخابه
الراعي هنأ البطريرك الكلداني الجديد بانتخابه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
هنّأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك بغداد للكلدان مار بولس الثالث نونا، لمناسبة انتخابه بطريركا على الكنيسة الكلدانية  من مجمع السينودس المقدس.



وأعرب خلال الاتصال عن "الفرح الروحي بهذا الانتخاب"، معتبرًا إيّاه "ثمرة عمل الروح القدس في الكنيسة، وعلامة رجاء متجدّد في مسيرة كنائس المشرق في ظلّ التحديات الراهنة".



ووجّه الراعي رسالة تهنئة إلى البطريرك الجديد، عبّر فيها عن أصدق تمنياته له بالتوفيق في خدمته البطريركية، سائلًا الله أن يفيض عليه نعمه، ويمنحه الحكمة والقوة لقيادة الكنيسة الكلدانية، وتعزيز وحدتها، وتثبيت أبنائها في الإيمان والرجاء.



وأكد عمق أواصر الشركة الأخوية التي تجمع الكنيسة المارونية بالكنيسة الكلدانية، مشددًا على أهمية التعاون بين كنائس المشرق لمواجهة التحديات المشتركة، وحمل رسالة الإنجيل في هذه المنطقة.



وختم الراعي بالصلاة من أجل أن تكون خدمة البطريرك مار بولس الثالث نونا "زمن بركة ونمو روحي لكنيسته وعلامة وحدة وشهادة حيّة للمسيح في الشرق".
 
 
 
وفي سياق منفصل، استقبل البطريرك الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، اللواء الياس البيسري في زيارة معايدة بالفصح، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع والتطورات.
Advertisement
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

المارونية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24