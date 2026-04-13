لبنان

لقاء موسّع في أزهر البقاع: تشديد على الثوابت الوطنية ورفض للفتنة

Lebanon 24
13-04-2026 | 09:19
لقاء موسّع في أزهر البقاع: تشديد على الثوابت الوطنية ورفض للفتنة
لقاء موسّع في أزهر البقاع: تشديد على الثوابت الوطنية ورفض للفتنة photos 0
شهد أزهر البقاع في مجدل عنجر لقاءً موسعاً بدعوة من المفتي الشيخ علي الغزاوي، ضم نواباً وقضاة ورؤساء بلديات وعلماء، للتباحث في التطورات الراهنة والتأكيد على الثوابت الوطنية.

وحيا المجتمعون في بيانهم جهود مفتي الجمهورية في تهدئة الشارع ووأد الفتنة، مطالبين الجيش بتحمل مسؤولياته لحماية العاصمة والوطن، كما شددوا على رفض الخطاب التحريضي الذي يهدد السلم الأهلي، محذرين من الانزلاق إلى صدامات داخلية تكرر مآسي الماضي.

وأكد اللقاء أن لبنان دولة ذات سيادة، ولا يجوز لأي حزب أو جهة التفاوض باسمها، معلنين التمسك بالمؤسسات الدستورية والعسكرية كضمانة وحيدة للكيان، كما دانوا التعرض لشخص القاضي نواف سلام وتاريخه الوطني.

وعلى الصعيد الميداني، استنكر البيان الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والسيادة اللبنانية، وما يتعرض له المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بحماية المدنيين. 

وفي الشأن البقاعي، نوه المجتمعون بدور البلديات في احتضان النازحين وتنظيم شؤونهم، مع التأكيد على ضرورة ضبط المخالفات التجارية وحفظ استقرار القرى، ومطالبة الدولة بإنصاف البقاع في التعيينات والوظائف العامة، معتبرين أن الحفاظ على الدولة هو السبيل الوحيد لعبور هذه المرحلة الدقيقة.
