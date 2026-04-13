Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: قلقون من استمرار استهداف المسعفين في لبنان

13-04-2026 | 09:53
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: قلقون من استمرار استهداف المسعفين في لبنان
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: قلقون من استمرار استهداف المسعفين في لبنان photos 0
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان عن قلقها الشديد إزاء استمرار تعرض العاملين في المجالين الإنساني والطبي للأذى في لبنان، مشيرة إلى مقتل وإصابة المسعفين أثناء أداء مهامهم المنقذة للأرواح.
 
ونعت اللجنة متطوع الصليب الأحمر اللبناني، حسن بدوي، الذي قضى يوم الأحد في قضاء بنت جبيل، كما لفتت إلى تضرر مركز تابع للصليب الأحمر في قضاء صور جراء الغارات.

وصرحت رئيسة بعثة اللجنة في لبنان، أنييس دور، بأن فقدان المسعفين أمر مقلق للغاية نظراً لأثره على المدنيين، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون إنقاذ الأرواح سبباً في فقدانها، ومشددة على وجوب حماية العاملين الصحيين وضمان وصولهم الآمن للجرحى وعودتهم سالمين.

وأوضحت دور أن الفرق الإنسانية تعمل على الخطوط الأمامية لمساعدة المجتمعات المتضررة رغم تزايد المخاطر، مؤكدة التزام متطوعي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالاستجابة في مختلف أنحاء البلاد وتقديم المساعدات الحيوية.

وجددت اللجنة نداءها العاجل لجميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضرورة احترام وحماية المرافق والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف والمستشفيات، مطالبة بتسهيل المهام الإنسانية وضمان المرور الآمن وغير المعرقل لفرق الطوارئ لمواصلة خدماتها المنقذة للأرواح.
Advertisement
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فقدان أحد أفراد الصليب الأحمر اللّبناني خسارة مدمّرة لنا جميعًا
المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لبنان يواجه تحديات إنسانية جسيمة
وزارة الصحة بعد إستهداف المسعفين في حاريص: مستمرون في جهود رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية
رويترز عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات على العاملين بالمجال الطبي في لبنان
