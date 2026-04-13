اللجنة الدولية للصليب الأحمر: قلقون من استمرار استهداف المسعفين في لبنان

أعربت في بيان عن قلقها الشديد إزاء استمرار تعرض العاملين في المجالين الإنساني والطبي للأذى في ، مشيرة إلى مقتل وإصابة المسعفين أثناء أداء مهامهم المنقذة للأرواح.

ونعت اللجنة متطوع اللبناني، حسن بدوي، الذي قضى في قضاء ، كما لفتت إلى تضرر مركز تابع للصليب الأحمر في قضاء صور جراء .



وصرحت رئيسة بعثة اللجنة في لبنان، أنييس دور، بأن فقدان المسعفين أمر مقلق للغاية نظراً لأثره على المدنيين، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون إنقاذ الأرواح سبباً في فقدانها، ومشددة على وجوب حماية العاملين الصحيين وضمان وصولهم الآمن للجرحى وعودتهم سالمين.



وأوضحت دور أن الفرق الإنسانية تعمل على الخطوط الأمامية لمساعدة المجتمعات المتضررة رغم تزايد المخاطر، مؤكدة متطوعي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالاستجابة في مختلف أنحاء البلاد وتقديم المساعدات الحيوية.



وجددت اللجنة نداءها العاجل لجميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضرورة احترام وحماية المرافق والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف والمستشفيات، مطالبة بتسهيل المهام الإنسانية وضمان المرور الآمن وغير المعرقل لفرق الطوارئ لمواصلة خدماتها المنقذة للأرواح.