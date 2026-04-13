ماذا قال الرئيس عون لعائلتيّ ضحايا الإعتداء الإسرائيليّ على عين سعادة؟

استقبل رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في ، رئيس مجلس الأعلى القاضي سهيل عبود وعرض معه مسار العمل القضائي في الظروف الراهنة.

عائلتا ضحايا عين

كما استقبل ، في حضور الاولى السيدة نعمت عون، وفداً من عائلتي ضحايا الاعتداء الذي استهدف شقة سكنية في عين سعادة، ضم كلا من: غابي وغايل وشربل معوض، ماري جوزيه جرجي، ايلي جرجي، ونانسي الريحاني.

وقدم الرئيس عون التعازي لافراد العائلتين، مؤكداً ان الاجهزة الامنية والقضائية المختصة تواصل تحقيقاتها لجلاء ملابسات هذا الاعتداء واتخاذ الاجراءات المناسبة، مؤكدا ان الدولة تبذل كل ما في وسعها لوقف الحرب ووضع حد لاراقة الدماء.