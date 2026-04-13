"الاشتراكي": نؤيد التفاوض بعيداً عن "الكباش" الأميركي - الإيراني

أكد ، في بيان، تأييده لتوجه الدولة في خوض مفاوضات منفصلة عن المسار الأميركي-الإيراني، استناداً إلى مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، معتبراً أن وقف إطلاق النار يمثل الأولوية المشتركة في هذه المرحلة.



وأعرب الحزب عن دعمه للمسار التفاوضي بهدف إنهاء الحرب وتحقيق جملة من الأولويات، في مقدمتها تحرير الأراضي والأسرى، وتأمين عودة أبناء الجنوب إلى قراهم، وإعادة الإعمار، وترسيم الحدود البرية والبحرية. كما شدد على ضرورة تحميل مسؤولية جرائمها، والالتزام بتطبيق اتفاق الهدنة لعام 1949، والقرار 1701، بالإضافة إلى بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني 2024.



وأوضح "التقدمي" أن سقف المفاوضات الحالي ينحصر في وقف الحرب، مؤكداً أن أي حديث عن السلام يظل مرتبطاً بالمبادرة العربية التي أطلقتها في عام 2002، مشيراً إلى أن هذا الموقف يتقاطع مع رؤية رئيس الحكومة نواف سلام.

Advertisement