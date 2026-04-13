لبنان

جعجع: ما يهدد السلم الأهلي اليوم هو عدم قيام الدولة بمسؤولياتها في ضبط الأمن

13-04-2026 | 10:58
أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان بمناسبة الذكرى الـ51 لحرب العام 1975، أن استخلاص العبر والدروس هو ما يفيد فعلياً، بعيداً عن "البكاء على الأطلال" أو الأشعار المنمقة عن الوحدة الوطنية.

وأوضح جعجع أن العبرة الأساسية تكمن في أن ما أدى إلى حرب 1975 كان تلكؤ الدولة وترددها منذ أواسط الستينيات، وتقاعسها عن حماية شعبها، مما وضع اللبنانيين في مواجهة مباشرة مع مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.

وشدد على أن ما يهدد السلم الأهلي اليوم ويدفع لبنان نحو المحظور هو تقاعس الدولة "السياسية والعميقة" عن تحمل مسؤولياتها وضبط الأمن دون تردد أو أسباب تخفيفية، متمنياً استخلاص العبر لتجنب تكرار ما حدث في المستقبل.
مواضيع ذات صلة
الحوت: الدولة القوية العادلة وحدها تصون السلم الأهلي وتحفظ الوطن
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني من قصر بعبدا: الجيش هو الضامن للأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: نؤكّدُ رفضَ كل ما من شأنهِ أن يهدّدَ السلمَ الأهليَّ في مجتمعاتِنا العربية أو يسعى إلى زعزعةِ استقرارِها من خلالِ أنشطة إرهابيّة أو تخريبية خارجة عن القانون
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: استمرار التصعيد يُهدد السلم والأمن الإقليميين وينذر بتداعيات وخيمة غير محسوبة
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 20:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:57 | 2026-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:41 | 2026-04-13
Lebanon24
13:09 | 2026-04-13
Lebanon24
13:00 | 2026-04-13
Lebanon24
12:52 | 2026-04-13
Lebanon24
12:43 | 2026-04-13
Lebanon24
12:32 | 2026-04-13
