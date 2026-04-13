تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
رسالة من رابطة التعليم الأساسي.. هل تطير الامتحانات الرسمية؟
13-04-2026
|
11:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت رابطة معلمي
التعليم الأساسي
تحية للمعلمين الملتزمين بالموقف النقابي وللعاملين في مراكز الإيواء، معربة عن تضامنها مع
الشهداء
والجرحى من
الهيئة التعليمية
والطلاب جراء الاعتداءات
الإسرائيلية
المستمرة. ومع تواصل الحرب، دعت الرابطة المعلمين لاستئناف التدريس وفق آليات وزارة التربية، مطالبة
الوزيرة
بحسم مصير الامتحانات الرسمية، وتحديداً الشهادة المتوسطة، نظراً للظروف الراهنة.
وعلى الصعيد المطلبي، شددت الرابطة على ضرورة
التزام
الحكومة بصرف الرواتب الستة المقرة سابقاً بشكل عاجل، وتقديم مساعدة اجتماعية طارئة لمواجهة الأزمة المعيشية الخانقة. كما طالبت بمراعاة خصوصية المدارس الواقعة في المناطق غير الآمنة وظروف منتسبيها، وإقرار العقد الكامل للمتعاقدين منذ مطلع آذار، بالإضافة إلى تنفيذ الوعد الحكومي بإقرار سلسلة الرواتب.
وختمت الرابطة بيانها بالتحذير من المماطلة والتسويف في تلبية هذه الحقوق، مؤكدة أنها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية قد تصل إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية في حال عدم الاستجابة.
رابطة التعليم الأساسي
الهيئة التعليمية
التعليم الأساسي
رابطة المعلمين
رابطة التعليم
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24