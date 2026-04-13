|
|
لبنان

رسالة من رابطة التعليم الأساسي.. هل تطير الامتحانات الرسمية؟

13-04-2026 | 11:01
رسالة من رابطة التعليم الأساسي.. هل تطير الامتحانات الرسمية؟
وجهت رابطة معلمي التعليم الأساسي تحية للمعلمين الملتزمين بالموقف النقابي وللعاملين في مراكز الإيواء، معربة عن تضامنها مع الشهداء والجرحى من الهيئة التعليمية والطلاب جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. ومع تواصل الحرب، دعت الرابطة المعلمين لاستئناف التدريس وفق آليات وزارة التربية، مطالبة الوزيرة بحسم مصير الامتحانات الرسمية، وتحديداً الشهادة المتوسطة، نظراً للظروف الراهنة.

وعلى الصعيد المطلبي، شددت الرابطة على ضرورة التزام الحكومة بصرف الرواتب الستة المقرة سابقاً بشكل عاجل، وتقديم مساعدة اجتماعية طارئة لمواجهة الأزمة المعيشية الخانقة. كما طالبت بمراعاة خصوصية المدارس الواقعة في المناطق غير الآمنة وظروف منتسبيها، وإقرار العقد الكامل للمتعاقدين منذ مطلع آذار، بالإضافة إلى تنفيذ الوعد الحكومي بإقرار سلسلة الرواتب.

وختمت الرابطة بيانها بالتحذير من المماطلة والتسويف في تلبية هذه الحقوق، مؤكدة أنها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية قد تصل إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية في حال عدم الاستجابة.
