رسالة من رابطة التعليم الأساسي.. هل تطير الامتحانات الرسمية؟

وجهت رابطة معلمي تحية للمعلمين الملتزمين بالموقف النقابي وللعاملين في مراكز الإيواء، معربة عن تضامنها مع والجرحى من والطلاب جراء الاعتداءات المستمرة. ومع تواصل الحرب، دعت الرابطة المعلمين لاستئناف التدريس وفق آليات وزارة التربية، مطالبة بحسم مصير الامتحانات الرسمية، وتحديداً الشهادة المتوسطة، نظراً للظروف الراهنة.



وعلى الصعيد المطلبي، شددت الرابطة على ضرورة الحكومة بصرف الرواتب الستة المقرة سابقاً بشكل عاجل، وتقديم مساعدة اجتماعية طارئة لمواجهة الأزمة المعيشية الخانقة. كما طالبت بمراعاة خصوصية المدارس الواقعة في المناطق غير الآمنة وظروف منتسبيها، وإقرار العقد الكامل للمتعاقدين منذ مطلع آذار، بالإضافة إلى تنفيذ الوعد الحكومي بإقرار سلسلة الرواتب.



وختمت الرابطة بيانها بالتحذير من المماطلة والتسويف في تلبية هذه الحقوق، مؤكدة أنها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية قد تصل إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية في حال عدم الاستجابة.

