لبنان

قوى الأمن تنعي شهيدها المعاون أوّل توفيق زين الدين

13-04-2026 | 12:12
قوى الأمن تنعي شهيدها المعاون أوّل توفيق زين الدين
صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- ما يلـــــــــــــــي:

تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي شهيدها المعاون أوّل توفيق علي زين الدين الذي استشهد بتاريخ 8-4-2026، جرّاء عدوان إسرائيلي استهدف المبنى الذي يسكن فيه في محلة حي السّلّم-الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى سقوط عدد من الشهداء معه. وقد عُثِرَ على جثمانه تحت الأنقاض بتاريخ 11-04-2026

نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:

الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون أول توفيق علي زين الدين

تاريخ الولادة ومكانها: 02- 05- 1976 / النبي رشادة

الوضع العائلي: أعزب

دخل السلك بتاريخ 02-08-2005، وتدرّج بالرّتب الى رتبة معاون أول بتاريخ 10-12-2025.

المراكز التي خدم فيها:

معهد قوى الأمن الداخلي – فوج الإدارات والمؤسسات العامة – مجموعة حماية قصر عدل بيروت – فوج أمن السفارات/ السرية الثالثة.

حائز على:

وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرّابعة

تهنئة خطيّة عدد /1/ صادرة عن وزير الداخليّة والبلديّات

تنويه في مجموع الوحدة عدد /1/ صادر عن قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة.

مُنِحَ بعد الاستشهاد:

وسام الجرحى، وميداليّة الأمن الداخلي، وميداليّة الجدارة، والميداليّة العسكريّة.
مواضيع ذات صلة
"الأمن العام" ينعى المفتش أول الشهيد يحيى شكر
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي تنعى شهيدي الجامعة اللبنانية: رسالة المعرفة لن تنطفئ رغم العدوان
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن نعت شهيدا في زحلة
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد استهداف طاقم له.. الصليب الاحمر ينعى شهيده
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24

