قوى الأمن تنعي شهيدها المعاون أوّل توفيق زين الدين

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- ما يلـــــــــــــــي:
تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي شهيدها المعاون أوّل توفيق علي زين الدين
الذي استشهد بتاريخ 8-4-2026، جرّاء عدوان إسرائيلي استهدف المبنى الذي يسكن فيه في محلة حي السّلّم-الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى سقوط عدد من الشهداء
معه. وقد عُثِرَ على جثمانه تحت الأنقاض بتاريخ 11-04-2026
نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:
الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون أول توفيق علي زين الدين
تاريخ الولادة ومكانها: 02- 05- 1976 / النبي رشادة
الوضع العائلي: أعزب
دخل السلك بتاريخ 02-08-2005، وتدرّج بالرّتب الى رتبة معاون أول بتاريخ 10-12-2025.
المراكز التي خدم فيها:
معهد قوى الأمن الداخلي
– فوج الإدارات والمؤسسات العامة – مجموعة حماية قصر عدل بيروت
– فوج أمن السفارات/ السرية الثالثة.
حائز على:
وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرّابعة
تهنئة خطيّة عدد /1/ صادرة عن وزير الداخليّة والبلديّات
تنويه في مجموع الوحدة عدد /1/ صادر عن قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة.
مُنِحَ بعد الاستشهاد:
وسام الجرحى، وميداليّة الأمن الداخلي، وميداليّة الجدارة، والميداليّة العسكريّة.