قوى الأمن تنعي شهيدها المعاون أوّل توفيق زين الدين

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّة- ما يلـــــــــــــــي:



تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي شهيدها المعاون أوّل توفيق الذي استشهد بتاريخ 8-4-2026، جرّاء عدوان إسرائيلي استهدف المبنى الذي يسكن فيه في محلة حي السّلّم-الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى سقوط عدد من معه. وقد عُثِرَ على جثمانه تحت الأنقاض بتاريخ 11-04-2026



نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:



الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون أول توفيق علي



تاريخ الولادة ومكانها: 02- 05- 1976 / النبي رشادة



الوضع العائلي: أعزب



دخل السلك بتاريخ 02-08-2005، وتدرّج بالرّتب الى رتبة معاون أول بتاريخ 10-12-2025.



المراكز التي خدم فيها:



– فوج الإدارات والمؤسسات العامة – مجموعة حماية قصر عدل – فوج أمن السفارات/ السرية الثالثة.



حائز على:



وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرّابعة



تهنئة خطيّة عدد /1/ صادرة عن وزير الداخليّة والبلديّات



تنويه في مجموع الوحدة عدد /1/ صادر عن قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة.



مُنِحَ بعد الاستشهاد:



وسام الجرحى، وميداليّة الأمن الداخلي، وميداليّة الجدارة، والميداليّة العسكريّة.

