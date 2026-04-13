ماذا يجري في بنت جبيل الآن؟ هذا آخر خبر

أفادت معلومات " " بأنّ قوات العدو انسحبت من دير سريان ومن الأحياء الداخلية لبلدة في ، مشيرة إلى أن تلك القوات تراجعت باتجاه تلة العويضة ومشروع الطيبة.



في غضون ذلك، تحدثت المعلوامت عن استمرار المعارك في مدينة بين " " والجيش الإسرائيلي، وذلك لليوم الخامس على التوالي.



وتصدت عناصر "حزب الله" لقوات العدو المتوغلة، فيما اشتباكات على مسافة صفر، أوقعت إصابات في صفوف العدو.



واعتمد عناصر "الحزب" على الدفاع المتحرك، مستهدفين قوات العدو وخطوط إمداده، لا سيما عند الملعب البلدي وحي البركة، وفق ما ذكرت " ".