تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

شيخ العقل: للالتفاف حول الدولة والجيش

Lebanon 24
13-04-2026 | 15:29
A-
A+
شيخ العقل: للالتفاف حول الدولة والجيش
شيخ العقل: للالتفاف حول الدولة والجيش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى أن "الدرع الأقوى في مواجهة العدوان الاسرائيلي هو الوحدة الوطنية، والالتفاف حول الدولة والجيش، وعدم المسْ بالسلم الأهلي، والتضامن الداخلي"، داعياً للالتزام بمندرجات اتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبأن يكون الولاء للوطن.
 
 
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، توقف أبي المنى خلاله عند ذكرى الحرب الأهلية، وقال: "لا شك ان ذكرى بداية الحرب اللبنانية 13 نيسان 1975 هي محطة للاعتبار وللتأمل. انتهت الحرب والحمدلله باتفاق الطائف، وانتهت مفاعيلها في الجبل بالمصالحة، علينا ان نلتزم بمبادئ اتفاق الطائف وان نحصّن المصالحة، وهذا التزام بالميثاق الوطني الذي يحصّن البلد، خاصة اليوم ونحن نواجه ظروفاً ربما تكون مشابهة او مدعاة لإثارة الفتنة، هذا ما يجب أن ننتبّه له، وأن نعتبر مما حصل سابقاً، فالحرب كانت مأساة على الجميع".


أضاف: "كيف نحصّن اتفاق الطائف، ونحصّن المصالحة، وكيف ندرأ عنّا خطر الفتنة من جديد؟ من خلال الالتزام بالميثاق، واحتضان الدولة كي تكون هي المرجعية الأساس، واحترام الصيغة اللبنانية والوطنية، التي تؤكد على التنوّع ضمن الوحدة. وعلينا احترام هواجس بعضنا بعضاً، وهذا لا يعني التخلّي عن الدولة او الولاء للخارج، فولاؤنا يجب ان يكون للبنان أولاً وأخيراً".


ورأى شيخ العقل انه "لا بد ان تكون المقاومة موّحدة في مواجهة اي خطر او أي عدوان على لبنان، والعدوان الاسرائيلي واضح اليوم، اما المقاومة فيجب أن تكون بالوحدة الوطنية وهذا أقوى درع في مواجهة العدوان، وبالالتفاف حول الدولة وحول الجيش. اما مسألة السلم الأهلي فأمر يجب أن لا يمس به، ولكي لا يمس يجب أن نكون مجتمعين ومتّحدين ومتضامنين على حفظ الدولة من اي خطر، ويتجلى ذلك عبر التضامن والوحدة الوطنية، وبالالتزام الوطني قبل كل شيء".


تابع: "لبنان ليس قوياً بضعفه ولا قوياً بترسانته العسكرية، انما قوي بوحدته الوطنية وبعلاقاته، وبأن يبقى نموذجاً ومنارة في التنوّع والوحدة والعيش الواحد المشترك، وبالمحافظة على حضارته ضمن الحضارة العربية والعالمية الواسعة، هكذا نحفظ لبنان، وتلك مسؤوليتنا جميعاً، مسؤولية الرؤساء الروحيين، ومسؤولية جميع القيادات السياسية والرسمية. علينا السعي الدائم والقيام بدورنا الأخلاقي والروحي كرؤساء روحيين، كما على الجميع ان يقوموا بأدوارهم، لكي نحفظ هذا الوطن، الذي هو وطن الأخوّة والعيش بسلام".


وختم: "رسالتنا تتلاقى مع رسالة قداسة البابا لاون عندما زار لبنان، وهذا هو معنى شجرة الزيتون التي زرعناها معاً، التي هي شجرة سلام".

مواضيع ذات صلة
المجلس المذهبي يحذر من الفتن ويدعو للالتفاف حول الدولة والجيش
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل: لتمتين الصف الداخلي ودعم الدولة والمؤسسة العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل يدين الاعتداءات على الدول المسالمة ويدعو إلى الحوار والسلام
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل يؤكد: المسؤولية الوطنية تحتم التضامن ودعم الجيش والمؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 02:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24

طائفة الموحدين الدروز

الوحدة الوطنية

الحرب الأهلية

اتفاق الطائف

اللبنانية

المقاومة

الموحدين

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:21 | 2026-04-13
Lebanon24
16:57 | 2026-04-13
Lebanon24
16:56 | 2026-04-13
Lebanon24
16:55 | 2026-04-13
Lebanon24
16:47 | 2026-04-13
Lebanon24
16:47 | 2026-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24