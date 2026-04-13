مخيمات في لبنان "تحت الرصد"

قالت مصادر معنية بالشأن العسكري لـ" " إن الأنظار تتجهُ في أي مفاوضات مقبلة بين وإسرائيل على سلاح المخيمات لاسيما تلك الموجودة في ، حتى وإن كانت عملية التسليم قد تمّت في وقتٍ سابق حصراً من قبل حركة "فتح".

وذكرت المصادر أن "فتح" بتسليم ترسانتها الثقيلة ضمن المخيمات سيتم تعميمه على باقي الفصائل، وبالتالي إرغامها على تسليم أسلحتها طوعاً أو بالقوة حتى وإن اضطر الأمرُ إلى تنفيذ عمليات دهم لم تحصل سابقاً.

وقالت المصادر إنَّ ملف فلسطينيي لبنان سيكونُ مطروحاً على طاولة البحث ضمن المفاوضات، وهو أمرٌ لن يغيب أبداً عن أي حلّ نهائي لاحقاً.