تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

فياض: الشارع غاضب ومتألم وقلق وبينه وبين السلطة أزمة ثقة عميقة

Lebanon 24
13-04-2026 | 16:56
A-
A+
فياض: الشارع غاضب ومتألم وقلق وبينه وبين السلطة أزمة ثقة عميقة
فياض: الشارع غاضب ومتألم وقلق وبينه وبين السلطة أزمة ثقة عميقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، على ضرورة أن نتفهم حركة الشارع العفوية والتلقائية، والتي لم تحركها القوى السياسية"، وأضاف: "الشارع غاضب ومتألم وقلق، وبينه وبين السلطة أزمة ثقة عميقة أخلاقياً وسياسياً ووطنياً، ولدى الشارع لا شيئ يعلو على الدم والمجازر والتهجير والتدمير".



وخلال حديث تلفزيوني عبر قناة الـ"lbci"، قال فياض إنّ "الشارع على حق وبوصلته صحيحة، لكن المطلوب فقط أن يحاذر الشعارات الطائفية، لأن معركته معركة وطنية غير فئوية".



وأضاف: "إن هذا الشارع لا يسعى إلى أي فتنة داخلية وهو ضد أي إقتتال داخلي، ولا يريد أن ينزلق إلى ما يسعى إليه البعض في وضع شارع مقابل شارع، لأن مشكلته حصراً هي مع سياسات السلطة الخاطئة".



كذلك، رأى فياض أن "السلطة أوغلت في الخطيئة وغضب الشارع منها مبرر تماما، فالشارع هو الضمانة والدرع المتين والسياج الحصين".



وناشد "الأخوة والرفاق جميعاً ضرورة الإلتزام بالبيان المشترك الصادر عن حركة أمل وحزب الله وإيقاف التظاهر مراعاة وتقديراً لدقة وحراجة اللحظة السياسية الراهنة".
مواضيع ذات صلة
قاسم: نجاح انتشار الجيش في جنوب الليطاني حصل نتيجة التعاون البناء بينه وبين المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات الاحتلال تصدر قرارات بإبعاد ٢٨٠ مقدسيا عن المسجد الأقصى بينهم أسرى محررون (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن سلطات كراسنودار الروسية: هجوم أوكراني بالمسيرات يستهدف مواقع في المنطقة بينها ميناء تامان
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24

القوى السياسية

أزمة ثقة

حزب الله

حركة أمل

قناة ال

الطائف

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-14
Lebanon24
03:35 | 2026-04-14
Lebanon24
03:30 | 2026-04-14
Lebanon24
03:00 | 2026-04-14
Lebanon24
02:45 | 2026-04-14
Lebanon24
02:30 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24