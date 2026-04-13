البعريني يعلن تأييده التفاوض مع اسرائيل: التجارب العسكرية تزيد الويلات

أعرب النّائب عن تأييده لتفاوض مع اسرائيل، معتبراً أنه "المسار الوحيد على انقاذ وحمايته، بعدما أثبتت التجارب العسكرية أنها تزيد الويلات والمصائب، ومشهد يوم الاربعاء دليل على ذلك".





وتقدم البعريني بالتعازي لعائلات المدنيين وشهداء والجيش الذين سقطوا في الأيام الأخيرة.





إلى ذلك، حذر البعريني خلال جولة له في فنيدق، من محاولة البعض المس بمؤسسات الدولة، وقال: "ليس رئيس الجمهورية من ورّط لبنان بالحرب، ورئيس الحكومة ليس مكسر عصا وفشة خلق لأحد، فهما أمّنا للبنان مظلّة عبر حركتهما واتصالاتهما من أجل الخروج من الكارثة التي نعيش".





وتابع: "نتضامن مع رئيس الحكومة بوجه الحملة المغرضة التي يتعرض لها ونعلن دعمنا له، فتخوينه مردود، والتطاول عليه مرفوض، بل الواجب شكره وشكر الحكومة التي أدت دورها بملف واتخذت قرارات وطنية جريئة لانقاذ لبنان بعدما ورّطه البعض بحرب كنّا بغنى عنها".







أيضاً حذّر البعريني من محاولة البعض جرّ لبنان الى فتنة أهلية وصراع داخلي، مطالباً الجميع بالحذر وعدم الانجرار الى هذا الفخ القاتل.