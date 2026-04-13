تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البعريني يعلن تأييده التفاوض مع اسرائيل: التجارب العسكرية تزيد الويلات

Lebanon 24
13-04-2026 | 14:02
A-
A+
البعريني يعلن تأييده التفاوض مع اسرائيل: التجارب العسكرية تزيد الويلات
البعريني يعلن تأييده التفاوض مع اسرائيل: التجارب العسكرية تزيد الويلات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعرب النّائب وليد البعريني عن تأييده لتفاوض الدولة اللبنانية مع اسرائيل، معتبراً أنه "المسار الوحيد القادر على انقاذ لبنان وحمايته، بعدما أثبتت التجارب العسكرية أنها تزيد الويلات والمصائب، ومشهد بيروت يوم الاربعاء دليل على ذلك".
 

وتقدم البعريني بالتعازي لعائلات الشهداء المدنيين وشهداء أمن الدولة والجيش الذين سقطوا في الأيام الأخيرة.


إلى ذلك، حذر البعريني خلال جولة له في فنيدق، من محاولة البعض المس بمؤسسات الدولة، وقال: "ليس رئيس الجمهورية من ورّط لبنان بالحرب، ورئيس الحكومة ليس مكسر عصا وفشة خلق لأحد، فهما أمّنا للبنان مظلّة عبر حركتهما واتصالاتهما من أجل الخروج من الكارثة التي نعيش".


وتابع: "نتضامن مع رئيس الحكومة بوجه الحملة المغرضة التي يتعرض لها ونعلن دعمنا له، فتخوينه مردود، والتطاول عليه مرفوض، بل الواجب شكره وشكر الحكومة التي أدت دورها بملف النازحين واتخذت قرارات وطنية جريئة لانقاذ لبنان بعدما ورّطه البعض بحرب كنّا بغنى عنها".



أيضاً حذّر البعريني من محاولة البعض جرّ لبنان الى فتنة أهلية وصراع داخلي، مطالباً الجميع بالحذر وعدم الانجرار الى هذا الفخ القاتل.

Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-14
Lebanon24
03:35 | 2026-04-14
Lebanon24
03:30 | 2026-04-14
Lebanon24
03:00 | 2026-04-14
Lebanon24
02:45 | 2026-04-14
Lebanon24
02:30 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24