دعوات لعقد جلسة لمجلس النواب "مخصّصة للمساءلة"

كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": في الأيام الأخيرة، عاد البرلماني في شأن دور مجلس النواب في ظلّ الحرب الدائرة اليوم، والخوف من أن تغييب المساءلة السياسية من العوامل التي تعمّق الأزمة، فيما يشكّل الحفاظ على دور اليوم أحد عناصر منع الانزلاق نحو مزيد من التفكّك الداخلي.

في هذا الإطار، تؤكد مصادر سيادية نيابية "أن الحاجة تزداد إلى عقد جلسة نيابية مخصّصة للمساءلة تحت سقف ، لبحث التطوّرات السياسية والأمنية ومقاربة أداء الحكومة في إدارة المرحلة". وتشدّد المصادر على أن الهدف من الجلسة ليس "القصف الكلامي" ولا تبادل الاتهامات، بل ممارسة دور المجلس في المساءلة السياسية، عبر طرح الأسئلة على الحكومة ومناقشة الخيارات المطروحة.

وتضيف المصادر أن من أبرز العناوين التي يُفترض أن تُطرح خلال جلسة المساءلة مسألة قرار الحرب والسلم، وتشير المصادر نفسها إلى أن أي جلسة مساءلة يمكن أن تسبقها مشاورات بين الكتل النيابية وتستمرّ بعدها، بما يسمح بتخفيف التوتر وفتح قنوات التواصل. لكن المصادر عينها وإذ تستعيد تجارب حوارية وتشاورية شهدها قبل حرب 2006 وبعدها، تشير إلى أن المطلوب ما لا يبقى "حبرًا على ورق"، بل يمهّد الأرضية لحلول نهائية، بعد إبقاء خطوط التواصل مفتوحة ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة داخلية. في المقابل، ينقل قريبون من رئيس مجلس النواب موقفًا أكثر حذرًا حيال الدعوة إلى جلسة مساءلة عامة في هذه المرحلة. ويضيف القريبون من أن الاتصالات السياسية قائمة أصلًا بين مختلف الأطراف، ويمكن أن تستمرّ بعيدًا من جلسة عامة، سواء عبر اللقاءات الثنائية أو المشاورات غير المعلنة، بما يسمح بإدارة الخلافات من دون إدخالها إلى .

