نائب مهتم بكرسيه الخاص وبالتقدّم على زملائه

لفت مصدر نيابي إلى أن زميلاً لهم من يفرط في الدعوة إلى اجتماعات متعددة، بعضها تحت عنوان تنظيم النزوح ومواكبته ، وأخرى للتباحث مع نواب بيروت بشأن الوضع الأمني، وآخرها للتنسيق لعقد مؤتمر عن بيروت، وأحياناً لدعم مواقف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في ما يتعلق بالسلام.

وأشار المصدر إلى أن اهتمام الزميل المذكور في هذه الاجتماعات ينصبّ أكثر على الشكل، وكرسيه الخاص، ومكانه على رأس الطاولة، أكثر من اهتمامه بمضمون البيان أو المؤتمر الذي سيصدر أو يُتلى.

واعتبر أن كل ذلك يأتي في إطار محاولة الإيحاء بأن سعادته متقدّم على زملائه نيابياً، وأن مكانته في العاصمة تشبه مكانة من كان يجمع نواب بيروت سابقاً، إلا أن هذه المظاهر، برأي المصدر، لا تغيّر من كونه نائباً متساويا مع زملائه لا أكثر ولا أقل.

