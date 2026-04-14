تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قبل موجة الحرّ المقبلة… انتبهوا من هذه الأمراض!

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
14-04-2026 | 02:30
A-
A+
قبل موجة الحرّ المقبلة… انتبهوا من هذه الأمراض!
قبل موجة الحرّ المقبلة… انتبهوا من هذه الأمراض! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع التقلّبات المناخية التي يشهدها لبنان في هذه الأيام، يعيش المواطنون حالة من الارتباك بين طقس شتوي ماطر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وبين توقّعات بارتفاعها بشكل كبير خلال الأيام المقبلة لتصل إلى نحو 32 درجة مئوية. هذا الانتقال السريع من أجواء باردة إلى أخرى حارة يطرح تساؤلات عديدة حول تأثيره على صحة الإنسان، والأمراض التي قد تنتشر في مثل هذه الظروف.

وفي هذا السياق، توضّح الدكتورة رانيا خليل (اخصائية في الامراض الصدرية) أن الجسم يحتاج عادة إلى وقت ليتكيّف مع تبدّل درجات الحرارة، إلا أن الانتقال السريع بين البرودة والحرارة قد يضعف قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

وتشير خليل إلى أن من أبرز الأمراض التي قد تنتشر في مثل هذه الفترة هي نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يسهل انتقال الفيروسات مع تغيّر الطقس وعدم استقرار درجات الحرارة. وتلفت إلى أن كثيراً من الأشخاص قد يعانون من سعال والتهاب في الحلق وارتفاع طفيف في الحرارة، إضافة إلى الشعور بالإرهاق العام.

ولا تقتصر التأثيرات الصحية على أمراض الجهاز التنفسي فقط، إذ قد تؤدي هذه التقلّبات أيضاً إلى زيادة حالات الحساسية الموسمية. فمع دخول فصل الربيع، قد يعاني البعض من أعراض مثل العطاس المتكرر، سيلان الأنف، واحمرار العينين، وهي أعراض تزداد حدّتها لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع الحساسية.

وتضيف خليل أن التغيّر المفاجئ في الطقس قد يسبب كذلك بعض الاضطرابات في الجهاز التنفسي، مثل تفاقم حالات الربو لدى المرضى الذين يعانون منه. فالتبدّل بين الهواء البارد والهواء الدافئ قد يهيّج الشعب الهوائية ويؤدي إلى صعوبة في التنفس لدى بعض المرضى.

كما قد تظهر لدى البعض مشكلات صحية أخرى مثل الصداع والتعب العام، نتيجة التبدّل المفاجئ في درجات الحرارة وعدم قدرة الجسم على التأقلم بسرعة مع هذه التغيرات. وتشير الطبيبة إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون أيضاً من آلام في المفاصل أو العضلات، وهي أعراض غالباً ما تترافق مع تقلبات الطقس.

وتنصح خليل بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية خلال هذه المرحلة، أبرزها تجنّب التعرّض المباشر للهواء البارد أو الحار بشكل مفاجئ، وارتداء ملابس مناسبة يمكن التخفيف منها أو زيادتها بحسب تغيّر الطقس خلال اليوم. كما تؤكد أهمية شرب كميات كافية من المياه، والحصول على قسط كافٍ من النوم، إضافة إلى تناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات لتعزيز مناعة الجسم.

وتشدّد على ضرورة الانتباه بشكل خاص إلى صحة الأطفال وكبار السن، لأنهم أكثر الفئات عرضة للتأثر بالتقلّبات الجوية. وفي حال ظهور أعراض قوية مثل ارتفاع الحرارة أو صعوبة التنفس، تنصح بمراجعة الطبيب لتلقي العلاج المناسب.

في ظل هذه الظروف المناخية المتقلبة، يبقى الوعي الصحي والوقاية عاملين أساسيين لحماية الجسم من الأمراض. فالتعامل السليم مع تغيّر الطقس واتخاذ التدابير المناسبة يمكن أن يحدّا من كثير من المشكلات الصحية التي قد ترافق الانتقال بين الفصول.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رانيا خليل

الفيروس

العطاس

سليم م

الصدر

العطا

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

آية الحاج - Aya El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-04-14
Lebanon24
08:15 | 2026-04-14
Lebanon24
08:14 | 2026-04-14
Lebanon24
08:09 | 2026-04-14
Lebanon24
08:05 | 2026-04-14
Lebanon24
07:58 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24