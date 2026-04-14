جدل لبناني حول رفع سنّ التقاعد إلى66: بين الاستدامة المالية ومخاوف بطالة الشباب

يشتدّ في النقاش حول إمكان رفع سنّ التقاعد إلى 66 عاماً، في لحظة اقتصادية واجتماعية دقيقة تتقاطع فيها اعتبارات الاستدامة المالية مع هواجس سوق العمل. فمنذ اندلاع الأزمة عام 2019، تراجعت قدرة الصن...