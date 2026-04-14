جبهة جديدة لـحزب الله.. معركة مؤجلة مع الدولة!

الرفضُ الذي أبداهُ أمين عام " " الشيخ نعيم للتفاوض المباشر بين وإسرائيل، لا يُبدل من المسار الذي اختارته بهدف إنهاء الحرب الحالية. في الوقت الراهن، سعى "حزب الله"، بشكل أو بآخر، إلى فتح معركة "مؤجلة" مع الدولة عبر إشارة قاسم إلى أن السلطة ستحتاجُ لاحقاً إلى التحدث مع جمهور "حزب الله" الذي يؤيد " " والتي اعتبر قاسم أن "الحكومة طعنتها بظهرها".



ما تمّ استشرافه من خطاب قاسم يفيدُ بأن الحرب طويلة ولن تنتهي بسهولة، في حين أنَّ تواصل هجماتها وتوغلاتها البرية. عملياً، لم يقدّم قاسم قراءة ميدانية دقيقة لمجريات الأحداث جنوباً، لكنه ألمح إلى إمكانية حصول عمليات "أسر"، وهي الورقة التي يسعى "حزب الله" لاغتنامها في ظل المعركة الحالية، وإن تمّت، ستطرأ تبدلات ميدانية ضخمة قد تساهم في خلط أوراق .



الأمر الأهم هو أنّ قاسم لم يتطرق بتاتاً إلى التظاهرات التي نفذها مناصرو "حزب الله" يوم السبت الماضي، فيما لم يعلّق على الحملة التي طالت مقام رئاسة . من جهة، قد يكون خطاب قاسم قد سُجّل قبيل تلك التظاهرات وقبيل انعقاد محادثات إسلام أباد التي لم يتطرّق إليها، بينما يمكن أن يكونَ عدم تعليق قاسم على تلك التحركات بمثابة اعتبارها وكأنها "غير موجودة"، مع تأكيده أن الكلمة للميدان فيما الألسنُ ستنشغل بـ"ذكرِ الله"، كما قال.



ما يقوله قاسم يحمل رسائل ضمنية إلى داخل "حزب الله" نفسه، وما يظهر أن هناك تباعداً بين ومسؤولين آخرين ضمن "الحزب" يتبنون خطاباً تصعيدياً داخلياً يهدّد السلم الأهلي. وضمنياً، فإن هذا الأمر يُفسر تماماً عدم كلام قاسم عن اللجوء إلى الشارع، بينما لم يُحدد طرق التعامل مع السلطة لاحقاً عبر الإشارة لها إلى "ضرورة الانتباه". وعليه، يُبقي قاسم العلاقة مع الدولة "لا معلقة ولا مطلقة"، بينما حاول "كسرَ الحدية" تجاه السلطة بالإشارة إلى "رفض الفتنة".



بشكلٍ أو بآخر، يكون قاسم قد وضع علاقة الدولة مع "حزب الله" على المِحك، ما قد يسمح لآخرين بالاستثمار نحو تحريك أي شارع يندرجُ تحت إطار خطابه، وهذا الأمر سيزيدُ من حدة الاحتقان الداخلي طالما أنّ وصف خطوات الدولة بـ"الخطيئة" مستمر.



إزاء كل ما قيل، لا يمكن الجزمُ بتاتاً بما ستحملهُ الأيام المقبلة من تطورات، لكن المعلومات الأمنية المتقاطعة تفيد بوجود مخاوف من تصعيدٍ أكبر لاحقاً، وتحديداً إن تطورت ميدانيات الجنوب، وفشلت مفاوضات لبنان وإسرائيل في بداياتها، باعتبار أن لا تعوّل على أي تبدلات محورية وجوهرية، وفق ما تكشف تقارير إعلامية عديدة.

