فرّ إلى سوريا.. هكذا سرق 100 ألف دولار من داخل محل في سير الضنية

تعرّض المدعو "غ.ا" لعملية سرقة مبلغ 100 ألف دولار من داخل محله في بلدة سير .



وبحسب المعطيات التي توفرت كان الضحية يُخفي المبلغ داخل جهاز صوتي (سبيكر)، قبل أن يلاحظ أحد الموظفين وهو من التابعية ، مكان المال ويقوم بسرقته ثم يلوذ بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وأشارت المعلومات إلى أن المشتبه به دخل الأراضي السورية، فيما تقدّم الضحية بادعاء لدى الفصيلة المعنية، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.











