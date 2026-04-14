ميشال سليمان يدعو للتريث في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل

قال الرئيس في تصريح: "في هذا اليوم الذي تُعقد فيه الجلسة الأولى من المفاوضات المباشرة بين وإسرائيل، نأمل من الفريق اللبناني التريّث وعدم التسرّع في الرد على الطروحات والصيغ المقترحة لها".



أضاف: "كما نؤكد ضرورة عدم الاكتفاء بالعناوين العامة، بل الذهاب إلى شرحٍ تفصيلي لكل بند، مع اعتماد وضوحٍ كامل في المواقف، بحيث يُقال صراحة: "يوافق لبنان على كذا" و"لا يوافق على كذا"، دون ترك أي مساحة للالتباس أو التأويل".



تابع: "كذلك، من الضروري اعتماد الدقة في تحديد المهل الزمنية والنقاط الجغرافية، وتفادي الغموض في المصطلحات، كما حصل في اتفاقات سابقة، وحتى في بعض المقررات الدولية التي استخدمت تعابير ملتبسة مثل "الأراضي المحتلة" و"أراضٍ محتلة".



واقترح "أيضاً أن تُصاغ الوثائق باللغات العربية والإنكليزية والعبرية، تفادياً لأي سوء تفسير أو اختلاف في الفهم".



وقال: "ورغم اني لست خبيراً في شوون التفاوض، إلا أن التجارب السابقة وبخاصة مع اسرائيل، علمتني وعلمت اللبنانيين ان في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، طبعاً ما عدا في وقف اطلاق النار بغية وقف قتل الابرياء وتعريضهم للقتل".



ختم: "وأعلم ان رئيس الحكومة استاذ وخبير فوق العادة في هذه ".

