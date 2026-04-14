Advertisement

ميشال سليمان يدعو للتريث في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل

14-04-2026 | 04:09
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "في هذا اليوم الذي تُعقد فيه الجلسة الأولى من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، نأمل من الفريق اللبناني التريّث وعدم التسرّع في الرد على الطروحات والصيغ المقترحة لها".

أضاف: "كما نؤكد ضرورة عدم الاكتفاء بالعناوين العامة، بل الذهاب إلى شرحٍ تفصيلي لكل بند، مع اعتماد وضوحٍ كامل في المواقف، بحيث يُقال صراحة: "يوافق لبنان على كذا" و"لا يوافق على كذا"، دون ترك أي مساحة للالتباس أو التأويل".

تابع: "كذلك، من الضروري اعتماد الدقة في تحديد المهل الزمنية والنقاط الجغرافية، وتفادي الغموض في المصطلحات، كما حصل في اتفاقات سابقة، وحتى في بعض المقررات الدولية التي استخدمت تعابير ملتبسة مثل "الأراضي المحتلة" و"أراضٍ محتلة".

واقترح "أيضاً أن تُصاغ الوثائق باللغات العربية والإنكليزية والعبرية، تفادياً لأي سوء تفسير أو اختلاف في الفهم".

وقال: "ورغم اني لست  خبيراً في شوون التفاوض، إلا أن التجارب السابقة وبخاصة مع اسرائيل، علمتني وعلمت اللبنانيين ان في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، طبعاً ما عدا في وقف اطلاق النار بغية وقف قتل الابرياء وتعريضهم للقتل".

ختم: "وأعلم ان رئيس الحكومة نواف سلام استاذ وخبير فوق العادة في هذه القضايا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون: المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بعد وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا آخر ما قاله ماكرون عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان يأمل في أن يتمّ خلال الاجتماع المرتقب غدا الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان بهدف بدء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما كشفته مصادر قصر بعبدا عن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24

