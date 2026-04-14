لبنان

ستصل إلى 30 درجة... الحرارة سترتفع بشكلٍ ملحوظ في هذا الموعد

14-04-2026 | 04:47
ستصل إلى 30 درجة... الحرارة سترتفع بشكلٍ ملحوظ في هذا الموعد
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  بكتل هوائية دافئة محملة بالغبار مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث  تتخطى معدلاتها الموسمية ويشتد تأثيرها يوم الخميس بحيث تلامس ال ٣٠ درجة مع أجواء عابقة، تنحسر اعتباراً من ظهر يوم الجمعة وتتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب مع تساقط أمطار موحلة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و ٢٣ وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.


الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد فتقارب ال ٥٠كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار.
الأربعاء:  
غائم اجمالاً بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات، كما تنشط الرياح فتقارب سرعتها ال ٦٠كم/س و تكون محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى سوء في الرؤية.
الخميس:  
غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع اجواء عابقة ومغبرة ، تؤدي الى سوء في الرؤية . تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال (٦٠كم/س) . تبقى درجات الحرارة مرتفعة بحيث تلامس ال٣٠ درجة على الساحل، تتكاثف الغيوم اعتباراً من المساء وتتساقط أمطار موحلة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.
الجمعة:  
غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وبقاء درجات الحرارة مرتفعة خلال النهار والغبار، ترتفع نسبة الرطوبة مع أجواء عابقة تؤدي الى رؤية سيئة، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتباراً من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم، تتساقط أمطار متفرقة وموحلة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتدّ أحيانا فتصل سرعتها الى ٧٠ كلم/ساعة فيرتفع معها موج البحر.
مواضيع ذات صلة
ستصل إلى 29 درجة... الحرارة سترتفع بشكلٍ ملحوظ في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حرارة ستصل إلى 24 درجة الطقس سينقلب.. منخفضان جويان سيضربان لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ في الحرارة وغبار صحراوي... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى 8 درجات.. كتل قطبية ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14
Lebanon24
11:32 | 2026-04-14
