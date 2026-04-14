انقطاع تام في خدمات الإنترنت لشركة "ألفا" في قضاء مرجعيون.. والأهالي يُناشدون

سُجّل انقطاع تام في خدمات الإنترنت العائدة لشركة "ألفا" في مختلف قرى وبلدات قضاء ، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الاتصالات الرقمية، وعزل العديد من المناطق عن محيطها في ظل الظروف الراهنة، وفق ما فادت مندوبة " ".وبحسب المعلومات، فإن العطل لا يزال مستمراً منذ ساعات، من دون صدور توضيح رسمي حول أسبابه، ما يزيد من قلق الأهالي الذين يعتمدون بشكل أساسي على الإنترنت للتواصل وتأمين احتياجاتهم اليومية.وفي هذا السياق، وجّه المواطنون نداءات عاجلة إلى المعنيين، مطالبين بالتدخل الفوري لكشف أسباب الانقطاع، العمل على إصلاح العطل وإعادة الخدمة بأسرع وقت، وتأمين حلول بديلة مؤقتة إلى حين المعالجة.