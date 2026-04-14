لبنان

بكركي تستنكر التعرّضٍ للبابا: نرفض كلّ خطاب تحريضي أياً يكن مصدره

14-04-2026 | 05:06
بكركي تستنكر التعرّضٍ للبابا: نرفض كلّ خطاب تحريضي أياً يكن مصدره
 أصدر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بيانًا بعنوان "قداسة البابا لاون، رسول محبة وسلام"، تلاه أمين سر البطريركية العام الأب فادي تابت قال فيه:

"تستنكر البطريركية المارونية، أشدّ الاستنكار، كلّ تعرّضٍ أو إساءةٍ تمسّ مقام وقدسية الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر، الذي يمثّل صوت الكنيسة الكاثوليكية وصوت الضمير الإنساني الحيّ، والداعي الدائم إلى إحقاق الحقّ، وترسيخ العدالة، وبناء السلام بين الشعوب.

إنّ ما صدر من تطاولٍ غير مقبول، يتنافى مع أبسط قواعد الاحترام الواجب للمرجعية العليا في الكنيسة والناطق باسمها، ويشكّل إساءةً لكل فرد مسيحي عامّةً وكاثوليكي خاصّةً، ومساسًا بالقيم الإنسانية التي تجمع ولا تفرّق، وتبني ولا تهدم. فالبابا، في مواقفه وتعاليمه، لم يكن يومًا إلا رسول محبّة، وحامل رجاء، ومدافعًا شرسًا عن كرامة الإنسان، ولا سيّما في عالمٍ يرزح تحت ثقل الحروب والنزاعات.

وتؤكّد البطريركية وقوفها الكامل إلى جانب قداسة البابا، الذي كان وما زال نصيرًا صادقًا للبنان، يحمل قضيته في قلبه، ويرفع صوته في المحافل الدولية داعيًا إلى حمايته، وصون رسالته، والحفاظ على تعدديته الفريدة. كما أن نداءاته المتكرّرة لوقف الحروب، ورفض العنف، والدعوة إلى سلامٍ عادلٍ وشامل، تبقى بوصلة أخلاقية يجب أن يهتدي بها المجتمع الدولي.

إنّنا، في هذا الظرف الدقيق، نجدّد التزامنا بثقافة الحوار، والاحترام المتبادل، ونرفض كلّ خطابٍ تحريضي أو إقصائي، أياً يكن مصدره. كما ندعو إلى وقف سباق التسلّح، واعتماد لغة الحكمة والعقل، لما فيه خير الإنسان وصون كرامته.

نسأل الله أن يحفظ قداسة البابا في رسالته، ويبارك جهوده في سبيل نشر السلام، وأن يلهم العالم قادةً يسلكون دروب العدالة والمصالحة". 

 

مواضيع ذات صلة
البطريركية المارونية تستنكر هجوم ترامب على البابا لاوون الرابع عشر: نرفض كلّ خطابٍ تحريضي أو إقصائي أياً يكن مصدره
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:07:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: التعرض لرئاسة مجلس الوزراء بالشتائم مستنكر ومرفوض
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:07:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: التحريض على اغتيال مفاوضينا حال فشل المفاوضات خطاب يطبع الابتزاز عبر التهديد
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:07:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يرفض الاعتذار للبابا وفانس ينتقد تدخل الفاتيكان
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:07:08 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14
Lebanon24
11:32 | 2026-04-14
