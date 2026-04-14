لبنان
"بنت جبيل هي المكان الحقيقي للتفاوض".. لحود: المقاومة فرضت معادلة الردع
Lebanon 24
14-04-2026
|
05:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد الرئيس السابق
إميل لحود
أنّ
لبنان
يمرّ بمرحلة مصيرية أثبتت التجربة فيها أنّ العدوّ لا يسعى لسلام حقيقي بل لفرض الاستسلام، مشدداً على أنّ التمسّك بمعادلة "شعب وجيش ومقاومة" هو السبيل الوحيد لضمان الردع ومواجهة محاولات زرع الفتنة والحرب الأهلية.
وأشار
لحود
في بيان إلى أنّ وقاحة العدو بلغت حدّ وقوف رئيس وزرائه على أرض لبنانية ومجاهرته ببناء مستوطنات، معتبراً أنّ موافقة
الإسرائيلي
على التفاوض اليوم تأتي بعد عجز ميداني وفشل في تحقيق الأهداف العسكرية التي كان يظنّها سهلة في بداية الحرب، وذلك بفضل صمود
المقاومة
وإمكانياتها.
وشدّد لحود على أنّ التفاوض حول السلام لا يمكن أن يبدأ إلا بعد خروج العدو من الأرض وتحرير الأسرى والتعويض عن الدمار، مختتماً بالقول إنّ التفاوض الحقيقي الذي يفهمه العدو هو ما يجري في
بنت جبيل
والبلدات الجنوبية حيث تُسطّر البطولات.
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة صف الهوا عند مدخل مدينة بنت جبيل
Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة صف الهوا عند مدخل مدينة بنت جبيل
14/04/2026 19:07:29
14/04/2026 19:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات ميدانية تفتح الاحتمالات: هل يخسر "حزب الله" بنت جبيل؟
Lebanon 24
معطيات ميدانية تفتح الاحتمالات: هل يخسر "حزب الله" بنت جبيل؟
14/04/2026 19:07:29
14/04/2026 19:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: "حزب الله" يستخدم مستشفى بنت جبيل لأغراض عسكريّة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: "حزب الله" يستخدم مستشفى بنت جبيل لأغراض عسكريّة
14/04/2026 19:07:29
14/04/2026 19:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارة اسرائيلية على مدينة بنت جبيل
Lebanon 24
"لبنان24": غارة اسرائيلية على مدينة بنت جبيل
14/04/2026 19:07:29
14/04/2026 19:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب الأهلية
الإسرائيلي
إميل لحود
المقاومة
بنت جبيل
إسرائيل
كاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
انطلاق المحادثات اللبنانية الاسرائيلية.. أميركا: لدينا فرصة تاريخية اليوم (فيديو وصور)
Lebanon 24
انطلاق المحادثات اللبنانية الاسرائيلية.. أميركا: لدينا فرصة تاريخية اليوم (فيديو وصور)
11:06 | 2026-04-14
14/04/2026 11:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 2124 شهيدا و6921 جريحا
Lebanon 24
إرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 2124 شهيدا و6921 جريحا
11:54 | 2026-04-14
14/04/2026 11:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بدء جلسة المفاوضات.. عمليات واسعة لـ"حزب الله" على إسرائيل
Lebanon 24
مع بدء جلسة المفاوضات.. عمليات واسعة لـ"حزب الله" على إسرائيل
11:50 | 2026-04-14
14/04/2026 11:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
اوساط ديبلوماسية تشرح علاقة التفاوض بقانون المقاطعة
Lebanon 24
اوساط ديبلوماسية تشرح علاقة التفاوض بقانون المقاطعة
11:48 | 2026-04-14
14/04/2026 11:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية البريطانية: ترحيب بمحادثات لبنان المباشرة مع إسرائيل
Lebanon 24
الخارجية البريطانية: ترحيب بمحادثات لبنان المباشرة مع إسرائيل
11:47 | 2026-04-14
14/04/2026 11:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
06:53 | 2026-04-14
14/04/2026 06:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
Lebanon 24
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
15:55 | 2026-04-13
13/04/2026 03:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
16:31 | 2026-04-13
13/04/2026 04:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعات حاسمة.. ترقب أمنيّ!
Lebanon 24
ساعات حاسمة.. ترقب أمنيّ!
14:32 | 2026-04-13
13/04/2026 02:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
11:13 | 2026-04-14
14/04/2026 11:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
11:06 | 2026-04-14
انطلاق المحادثات اللبنانية الاسرائيلية.. أميركا: لدينا فرصة تاريخية اليوم (فيديو وصور)
11:54 | 2026-04-14
إرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 2124 شهيدا و6921 جريحا
11:50 | 2026-04-14
مع بدء جلسة المفاوضات.. عمليات واسعة لـ"حزب الله" على إسرائيل
11:48 | 2026-04-14
اوساط ديبلوماسية تشرح علاقة التفاوض بقانون المقاطعة
11:47 | 2026-04-14
الخارجية البريطانية: ترحيب بمحادثات لبنان المباشرة مع إسرائيل
11:32 | 2026-04-14
عون اطّلع من كرم على نتائج الاتصالات الجارية لوقف اطلاق النار
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
14/04/2026 19:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
14/04/2026 19:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
14/04/2026 19:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
