"بنت جبيل هي المكان الحقيقي للتفاوض".. لحود: المقاومة فرضت معادلة الردع

أكّد الرئيس السابق أنّ يمرّ بمرحلة مصيرية أثبتت التجربة فيها أنّ العدوّ لا يسعى لسلام حقيقي بل لفرض الاستسلام، مشدداً على أنّ التمسّك بمعادلة "شعب وجيش ومقاومة" هو السبيل الوحيد لضمان الردع ومواجهة محاولات زرع الفتنة والحرب الأهلية.



وأشار في بيان إلى أنّ وقاحة العدو بلغت حدّ وقوف رئيس وزرائه على أرض لبنانية ومجاهرته ببناء مستوطنات، معتبراً أنّ موافقة على التفاوض اليوم تأتي بعد عجز ميداني وفشل في تحقيق الأهداف العسكرية التي كان يظنّها سهلة في بداية الحرب، وذلك بفضل صمود وإمكانياتها.



وشدّد لحود على أنّ التفاوض حول السلام لا يمكن أن يبدأ إلا بعد خروج العدو من الأرض وتحرير الأسرى والتعويض عن الدمار، مختتماً بالقول إنّ التفاوض الحقيقي الذي يفهمه العدو هو ما يجري في والبلدات الجنوبية حيث تُسطّر البطولات.

