معوض: لبنان أمام فرصة حقيقية لوقف الحرب واستعادة السيادة

أكد النائب ميشال ، عقب لقائه رئيس الجمهورية في ، أن يمتلك فرصة حقيقية لوقف الحرب، معتبراً إياها الطريق الوحيد لاستعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها.



وشدد معوض على دعم قرار الدولة بأن تكون هذه الحرب آخر الحروب، ونقطة انطلاق نحو مستقبل من الاستقرار، مؤكداً تأييد خطوة " منزوعة السلاح" كخطوة أولى تنفيذاً لقرارات الحكومة، وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة كضامن وحيد لحماية اللبنانيين.



واعتبر أن المفاوضات المباشرة مع ليست استسلاماً بل "خيار وطني"، مشيراً إلى أن أنظمة أخرى كالنظام تلجأ للتفاوض دفاعاً عن مصالحها، بينما يُحرم لبنان من هذا الحق لإنقاذ نفسه. وختم معوض بالوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية والدولة، مؤكداً الانحياز للدولة ضد الميليشيا، وللسلام والاستقرار ومصلحة لبنان أولاً.

