تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

معوض: لبنان أمام فرصة حقيقية لوقف الحرب واستعادة السيادة

14-04-2026 | 05:33
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد النائب ميشال معوض، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أن لبنان يمتلك فرصة حقيقية لوقف الحرب، معتبراً إياها الطريق الوحيد لاستعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها.

وشدد معوض على دعم قرار الدولة بأن تكون هذه الحرب آخر الحروب، ونقطة انطلاق نحو مستقبل من الاستقرار، مؤكداً تأييد خطوة "بيروت منزوعة السلاح" كخطوة أولى تنفيذاً لقرارات الحكومة، وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة كضامن وحيد لحماية اللبنانيين.

واعتبر أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ليست استسلاماً بل "خيار وطني"، مشيراً إلى أن أنظمة أخرى كالنظام الإيراني تلجأ للتفاوض دفاعاً عن مصالحها، بينما يُحرم لبنان من هذا الحق لإنقاذ نفسه. وختم معوض بالوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية والدولة، مؤكداً الانحياز للدولة ضد الميليشيا، وللسلام والاستقرار ومصلحة لبنان أولاً.
Advertisement
العماد جوزاف عون

قصر بعبدا

جوزاف عون

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

بيروت

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24