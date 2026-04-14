مرقص: التفاوض الدولي هو الحل والحرب لا تجرّ إلا الدمار

أكد وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ، أن الحل الفعلي يمر عبر آلية التفاوض برعاية دولية، محذراً من أن استمرار الحرب لن ينتج عنه سوى مزيد من الدمار، ومشيراً إلى أن التوجه الحالي يصب في إطار المبادرة والحل الذي طرحه لوقف إطلاق النار.



وأوضح مرقص أنه أطلع رئيس الجمهورية على التحركات القائمة مع والجهات الدولية لمواجهة الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين، مؤكداً تقديم مذكرات احتجاج لسفراء ومسؤولين دوليين لضمان حماية الإعلاميين خلال تأدية مهامهم.



كما استعرض الوزير جهود وزارة الإعلام في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة، مؤكداً تعزيز التعاون مع منظمات دولية ومحلية، كاليونسكو والصليب الأحمر، لتوحيد الخطاب الوطني وإطلاق حملات توعوية، مع التشديد على ضرورة تجنب خطاب الكراهية عبر ومنصات التواصل الاجتماعي حمايةً للسلم الأهلي.

