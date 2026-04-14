كركي: تأجيل دفع الاشتراكات لهذه الفئات.. إليكم التفاصيل

أصدر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. ، مذكرة إعلامية حملت الرقم 830، قضت باتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف الأعباء المالية عن المضمونين والمؤسسات وأصحاب العمل، في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها جراء العدوان .



وبموجب القرار، تم تأجيل فترة استحقاق الاشتراكات العائدة للمؤسسات الشهرية عن أشهر شباط وآذار ونيسان من العام 2026، وذلك حتى تاريخ 30 حزيران 2026 كمهلة نهائية.

كما شمل القرار تأجيل استحقاق اشتراكات المؤسسات الفصلية والفئات الخاصة عن الفصل الرابع من العام 2025 والفصل الأول من العام 2026 ضمن المهلة ذاتها، على أن تبدأ زيادات التأخير في اعتباراً من أول 2026.



وأكد د. كركي أن هذه التدابير تأتي ضمن سياسة الصندوق لدعم المؤسسات وتمكينها من تجاوز الأزمات الراهنة، مع الحفاظ على الموارد المالية للضمان لضمان استمرارية خدماته، مشدداً على الإدارة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات مرنة تواكب التطورات لتعزيز الأمان الاجتماعي في البلاد.