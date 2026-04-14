تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

معوض بعد لقائه سلام: لبنان لا يقبل أن يكون هناك من يفاوض عنه

Lebanon 24
14-04-2026 | 06:41
A-
A+
معوض بعد لقائه سلام: لبنان لا يقبل أن يكون هناك من يفاوض عنه
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض على رأس وفد من الشمال، ضمّ النائبين السابقين جواد بولس وسامر سعادة والسادة: رياض طوق، نبيل مكاري، جهاد فرح، اميل فياض، جيستال سمعان، وفوزي كلش.
 
بعد اللقاء قال النائب معوض: "جئنا من الشمال، مع وفد من الرفاق والشركاء والحلفاء، لننقل موقفًا واضحًا إلى دولة رئيس الحكومة نواف سلام، هذا الرجل اللبناني الوطني النظيف الذي لم تلوثه لا شبهات فساد ولا صفقات مشبوهة.

نقول له: نحن معك لأنك سيادي تمثل مشروع الدولة الذي يجمع ولا يفرق وتمثل سلطة الدستور والقانون اللذين يبنون وطنًا، ومعك لأننا مع قرارات حكومتك في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وباعتبار نشاطات "حزب الله" العسكرية والأمنية خارجة عن القانون وأخذ قرار جريء بالمفاوضات المباشرة حماية للبنان وللبنانيين تضع حدًا للحروب وكي لا نبقى ضحايا حروب الآخرين على أرضنا، ولحماية اللبنانيين من الدمار والدم والذل والهجرة والفقر.

دولة الرئيس، نقف إلى جانبك في مواجهة الأصوات التخوينية وحملات الشتائم، لأن منطق القوة الحقيقي يفعل بينما الشتيمة عجز".
أضاف: بعد ما قمتم به في لبنان من حروب، خصوصًا تلك المرتبطة بالنظام الإيراني، جرّ لبنان واللبنانيين إلى حرب عبثية أسفرت عن قتل ودمار، عليكم أن تخجلوا وعلى من تسبب بذلك أن يتحمل مسؤولياته. لن نسمح لأقلية شتامة وممانعة بالحد من عزيمتنا لبناء وطن اسمه لبنان بدولة وقرار وجيش واحد.

ونسأل بوضوح: طالما تثقون بأنفسكم، علينا أن نلتقي في صناديق الاقتراع، لنرى أين هو قرار اللبنانيين، هل هم مع الدولة ومؤسساتها، أم مع الميليشيا؟ هل هم مع الجيش أو مع السلاح غير الشرعي؟ هل نحن مع السلام، أم مع الحرب؟ هل هم مع الاستقرار أو مع الفتنة؟ الإجابة معروفة.
أما بالنسبة إلى من يهدد بالسلم الأهلي، فإجابتنا: لا خوف على السلم الأهلي، طالما الدولة موجودة وتطبق قراراتها،
المعركة اليوم واضحة هي بين دولة تمثل الشعب اللبناني، وبين ميليشيا خارجة عن الدستور والقانون، لا بين مسلمين ومسيحيين. هذه الميليشيا خارجة عن القانون وبين دولة ومعها شعب. دائمًا هناك بعض الأشخاص وبيئات مرتبطة بميليشيات".

يُقال إنّ المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي مخالفة للدستور ومخالفة للعيش المشترك. أولًا، فسّروا لنا كيف هي مخالفة للدستور؟

لماذا المفاوضات المباشرة التي قام بها لبنان في وقت اتفاق مدريد مع إسرائيل لم تُعتبر مخالفة للدستور؟ أم أنّها كانت مقبولة آنذاك فقط لأنّ نظام الأسد كان يريدها؟

ولماذا المفاوضات المباشرة التي قامت بها حكومة عام 1984 مع إسرائيل، والتي كان من ضمنها آنذاك وزير هو الرئيس نبيه بري، لم تكن بحاجة إلى تعديل للدستور؟

لبنان فاوض، وسيبقى يفاوض، لأن لبنان لا يقبل أن يكون هناك من يفاوض عنه. نحن من نقرّر مستقبلنا، ولا نقبل أن يفاوض عنا أحد، ولا أن يفاوض علينا أحد.

وإلى المتمسكين، أو الذين يستخدمون شعار العيش المشترك كدرع، تمامًا كما يستخدمون الشعب اللبناني درعًا ويختبئون وراءه، نقول: نحن أبناء العيش المشترك الحقيقي.
نحن الذين دفعنا ثمن العيش المشترك دمًا، ونحن متمسكون بالعيش المشترك الحقيقي،
أرض واحدة، بشعب واحد، بدولة واحدة، بجيش واحد، وبقرار واحد. إنما العيش المشترك في لبنان هو بين المسيحيين والمسلمين، وليس عيشًا مشتركًا بين الدولة والدويلة، ولا عيشًا مشتركًا بين الجيش والميليشيا، ولا عيشًا مشتركًا بين الدولة اللبنانية والحرس الثوري الإيراني.
هذا هو العيش المشترك: مسلمون ومسيحيون، دفاعًا عن لبنان العظيم، تحت سقف دستور وقانون يجمعنا.
إلى الرئيس نواف سلام نقول: يدنا بيدك ونحن مستمرّون، ومهما تمادى الشتّامون فنحن مستمرّون.
لكي نحمي لبنان واللبنانيين من حروب الآخرين على أرضنا، ومن مزيد من الدم، ومن مزيد من الدمار، ومن مزيد من الفتنة ومن الهجرة والفقر،
ولتكن هذه الحرب آخر الحروب لطي صفحة الحروب وبناء صفحة السلام والازدهار والاستقرار، كما نأمل ألّا يتكرر تاريخ 13 نيسان مرة جديدة".
مواضيع ذات صلة
أول تعليق من سلام بعد هدنة إيران - أميركا: لا أحد يفاوض عن لبنان غير دولته
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا: الرئيس عون أكّد ألا أحد يفاوض سوانا ولا نريد أحدًا أن يفاوض عنّا وهذا أمر لا نقبل به
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لا أحد في لبنان سيقبل بالسلام وفق الشروط الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة العراقية: العراق لا يتدخل في شؤون الدول المجاورة ولا يقبل أن يكون منطلقا للإضرار بها
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الرئيس نبيه بري

مجلس الوزراء

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14
Lebanon24
11:32 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24