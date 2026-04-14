شهيب: ندعم المبادرة الرئاسية والتفاوض المباشر تحت سقف محدد

أكد عضو "اللقاء " النائب أكرم شهيب، عقب لقائه رئيس الجمهورية في ، على أهمية السبيل الدبلوماسي لإنهاء القتال وتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة.



وركز شهيب على ضرورة تعزيز الوجود الأمني واحتضان كركيزة أساسية لتثبيت الاستقرار والأمن في البلاد، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية توفير الدعم المستمر للنازحين وفق الآلية الحكومية المعتمدة.



كما أعلن شهيب دعم "اللقاء الديمقراطي" لموقف المتعلق بالتفاوض المباشر تحت سقف محدد، وذلك تماشياً مع ما جاء في المبادرة الرئاسية.

