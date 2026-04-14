مرقص: خطة لفتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات للصامدين في الجنوب

أفصح وزير الإعلام الدكتور بول مرقص عن مضامين الاجتماع الوزاري اليومي الذي انعقد في السرايا الحكومية برئاسة القاضي الدكتور نواف سلام، حيث تخلل الجلسة تقييمٌ للمسار التفاوضي مع برعاية دولية، وسط إلحاحٍ على بلوغ وقف إطلاق النار.



وبيّن مرقص أن الرئيس سلام استعرض خطط الإغاثة والإيواء التي بحثها قبيل الاجتماع مع مسؤولي الهيئات المختصة، جازماً بمواصلة تأمين خطوط الإمداد والاتصال، وضمان تدفق المعونات إلى الأهالي الصامدين في الجنوب وتعبيد ممرات آمنة لوصولها.



، شَرَح اللواء ميشال منسى طبيعة الواقع الميداني وتداعيات الاعتداءات ، كاشفاً أن الحصيلة بلغت 2089 شهيداً و6762 جريحاً، فيما تناول والبلديات العميد أحمد الحجار آليات التنسيق الأمني مع الجيش وسبل تنظيم وحماية التجمعات الشعبية.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه المفاوضات تندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة، على أن تسلك نتائجها المسارات الدستورية التي حددتها المادة 52 من اللبناني.

