مرقص: خطة لفتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات للصامدين في الجنوب

14-04-2026 | 06:49
مرقص: خطة لفتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات للصامدين في الجنوب
أفصح وزير الإعلام الدكتور بول مرقص عن مضامين الاجتماع الوزاري اليومي الذي انعقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، حيث تخلل الجلسة تقييمٌ للمسار التفاوضي مع إسرائيل برعاية دولية، وسط إلحاحٍ على بلوغ وقف إطلاق النار.

وبيّن مرقص أن الرئيس سلام استعرض خطط الإغاثة والإيواء التي بحثها قبيل الاجتماع مع مسؤولي الهيئات المختصة، جازماً بمواصلة تأمين خطوط الإمداد والاتصال، وضمان تدفق المعونات إلى الأهالي الصامدين في الجنوب وتعبيد ممرات آمنة لوصولها.

من جهته، شَرَح وزير الدفاع اللواء ميشال منسى طبيعة الواقع الميداني وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية، كاشفاً أن الحصيلة بلغت 2089 شهيداً و6762 جريحاً، فيما تناول وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار آليات التنسيق الأمني مع الجيش وسبل تنظيم وحماية التجمعات الشعبية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المفاوضات تندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة، على أن تسلك نتائجها المسارات الدستورية التي حددتها المادة 52 من الدستور اللبناني.
نداء عاجل لخلف لفتح ممرّات إنسانية آمنة لقرى الجنوب الصامدة
البطريرك الراعي في رتبة الغسل من حريصا: لترك ممرات إنسانية للصامدين في بلداتهم الجنوبية لإيصال المواد الغذائية والأدوية والحاجات الأساسية
الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم باردو: هناك إمكانية لفتح جسر جوي بين المكسيك وكوبا لتمكين دول أخرى من إيصال المساعدات الإنسانية إذا طلبت كوبا ذلك
مخاوف متصاعدة في القرى المسيحية في الجنوب والراعي يطالب بترك ممرّات إنسانية
