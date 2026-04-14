تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن تراجع قدرات "حزب الله" ونفوذ إيران... ماذا قال تقريرٌ إماراتيّ؟

Lebanon 24
14-04-2026 | 07:00
A-
A+
عن تراجع قدرات حزب الله ونفوذ إيران... ماذا قال تقريرٌ إماراتيّ؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز" الإماراتيّ، أنّ منتدى الخليج الدولي أكّد أن "لبنان بات الساحة الأكثر وضوحًا لكشف حدود نموذج النفوذ الإيراني القائم على الوكلاء، وأشار إلى تراجع قدرات "حزب الله" وتزايد الضغوط العسكرية والدبلوماسية على طهران، في سياق الحرب التي اندلعت في شباط 2026".

ولم تقتصر تداعيات هذه الحرب على المواجهة العسكرية المباشرة، بل امتدت إلى تقويض البنية الإستراتيجية التي اعتمدت عليها إيران لعقود في توسيع نفوذها عبر شبكات إقليمية، يتصدرها "حزب الله" باعتباره النموذج الأبرز والأكثر رسوخًا في هذا الإطار.

وفي هذا السياق، ذكر المنتدى أن التراجع الحالي في قدرات الحزب لا يعكس مجرد خسائر ميدانية ظرفية، بل يكشف عن ضغط مركّب يطال دوره العسكري وموقعه السياسي داخل لبنان.

يجري ذلك بالتوازي مع تحولات دبلوماسية قد تفتح مسارًا تفاوضيًّا مباشرًا بين بيروت وتل أبيب، وهو ما يحمل دلالات أوسع على إعادة تشكيل البيئة الإقليمية.

ولطالما شكّلت شبكات الوكلاء حجر الأساس في الإستراتيجية الإيرانية، حيث مكّنت طهران من توسيع نفوذها دون الانخراط المباشر في مواجهات مكلفة، إلا أن هذا النموذج، الذي وفر لإيران عمقًا جيوسياسيًّا، ارتبط في الوقت عينه بتكلفة مرتفعة على الدول التي استضافت هذه الشبكات.

وذكر المنتدى أن الحرب الأخيرة أعادت تفعيل هذا النموذج بشكل مكثف، إذ لجأت إيران إلى تحريك "حزب الله" لفتح جبهة موازية ضدّ إسرائيل، في محاولة لتخفيف الضغط العسكري عنها.

هذه الخطوة أبرزت مجددًا أن أولويات طهران تبقى مرتبطة بحماية نظامها السياسي، حتى وإن جاء ذلك على حساب استقرار الدول الحليفة أو المجتمعات التي تعمل فيها هذه الفصائل المسلّحة.

وبحسب ما أورده منتدى الخليج الدولي، تكشف هذه التطورات عن خلل بنيوي في نموذج "الوكلاء"، حيث يتحول البلد المضيف إلى ساحة صراع بالوكالة، ويتحمل كلفة مباشرة لتوازنات إقليمية لا يتحكم فيها.

ورغم استمرار "حزب الله" في القتال، فإن الخسائر التي تكبدها، سواء على مستوى القدرات العسكرية أو الكوادر، ترافقت مع تراجع ملحوظ في شرعيته السياسية والدفاعية داخل لبنان.  

كما أن استمرار اعتماده على أدوات الضغط الداخلي أسهم في كبح أي تحرك شعبي واسع ضده، رغم تنامي الانتقادات لدوره في إدخال البلاد في الحرب. (ارم نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
تقرير إماراتي: لهذا السبب تُضحي إيران بـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عن سلاح "الحزب".. ماذا قال تقرير إماراتي؟
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإيرانية

حزب الله

دبلوماسي

الإيراني

الإمارات

إسرائيل

تل أبيب

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14
Lebanon24
11:32 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24