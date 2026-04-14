الحجار يشدد على "العلم والخبر": لا تهاون في الإجراءات التنظيمية للتجمعات

رأس والبلديات، القاضي أحمد الحجار، اجتماعاً أمنياً موسعاً في مكتبه بالوزارة، ضم كبار الأمنيين والإداريين، وعلى رأسهم لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومحافظ القاضي مروان عبود، بالإضافة إلى قادة شرطة بيروت وشعبة المعلومات وأمانة سر الداخلي المركزي، وذلك لتقييم الواقع الأمني في البلاد.



واطلع الوزير الحجار خلال الاجتماع على تفاصيل الخطط الميدانية والتدابير الوقائية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي في كافة المناطق، مع التركيز بشكل خاص على العاصمة بيروت. وأعطى توجيهاته بضرورة الاستمرار في هذه الإجراءات وتعزيز التنسيق مع ، مشدداً على أن استقرار البلاد يمثل الأولوية القصوى في هذه الظروف الدقيقة.



وفي سياق حرص الوزارة على صون حق التعبير السلمي وحماية المتظاهرين والأملاك العامة والخاصة في آن واحد، أكد الوزير الحجار وجوب الجهات الداعية لأي تحرك شعبي أو اعتصام بالآلية القانونية، من خلال التقدم بطلب "علم وخبر" لدى المحافظ المختص، وذلك لضمان تنظيم الإجراءات الأمنية والميدانية اللازمة وفقاً للقرار رقم 1024 الصادر عن .

Advertisement