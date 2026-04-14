لبنان

الحجار يشدد على "العلم والخبر": لا تهاون في الإجراءات التنظيمية للتجمعات

Lebanon 24
14-04-2026 | 07:39
الحجار يشدد على العلم والخبر: لا تهاون في الإجراءات التنظيمية للتجمعات
رأس وزير الداخلية والبلديات، القاضي أحمد الحجار، اجتماعاً أمنياً موسعاً في مكتبه بالوزارة، ضم كبار القادة الأمنيين والإداريين، وعلى رأسهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، بالإضافة إلى قادة شرطة بيروت وشعبة المعلومات وأمانة سر مجلس الأمن الداخلي المركزي، وذلك لتقييم الواقع الأمني في البلاد.

واطلع الوزير الحجار خلال الاجتماع على تفاصيل الخطط الميدانية والتدابير الوقائية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي في كافة المناطق، مع التركيز بشكل خاص على العاصمة بيروت. وأعطى توجيهاته بضرورة الاستمرار في هذه الإجراءات وتعزيز التنسيق مع الجيش اللبناني، مشدداً على أن استقرار البلاد يمثل الأولوية القصوى في هذه الظروف الدقيقة.

وفي سياق حرص الوزارة على صون حق التعبير السلمي وحماية المتظاهرين والأملاك العامة والخاصة في آن واحد، أكد الوزير الحجار وجوب التزام الجهات الداعية لأي تحرك شعبي أو اعتصام بالآلية القانونية، من خلال التقدم بطلب "علم وخبر" لدى المحافظ المختص، وذلك لضمان تنظيم الإجراءات الأمنية والميدانية اللازمة وفقاً للقرار رقم 1024 الصادر عن وزارة الداخلية.
لقاء في الداخلية بين الحجار ووفد "تجمع أهالي شهداء وجرحى مرفأ بيروت"
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فريقان يزايدان في ملف التمديد واعتباراتهما "مالية وتنظيمية"
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني: لا تهاون إطلاقا في مسألة استقلال جزيرة تايوان
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بوجه التحريض.. مرقص يجمع الإعلاميين في الوزارة: لا تهاون مع "السلم الداخلي"
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14
Lebanon24
11:32 | 2026-04-14
