لبنان

نكد زار الراعي للمعايدة: نُؤيّد مبادرة رئيس الجمهورية التفاوضية

14-04-2026 | 07:39
نكد زار الراعي للمعايدة: نُؤيّد مبادرة رئيس الجمهورية التفاوضية
زار المدير العام لكهرباء زحلة المهندس أسعد نكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وقدّم له التهاني لمناسبة عيد الفصح المجيد متمنياً له دوام الصحة والعافية.
واشار بيان الى أنّ البطريرك الراعي قال إنّ "كهرباء زحلة شكّلت نموذجاً من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه على الأراضي اللبنانية كافة، بعدما أثبت هذا النموذج نجاحه في تأمين الكهرباء 24 على 24"، مشدداً على أهمية تكثيف الصلاة من أجل إحلال السلام في لبنان، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة، وداعياً في مناسبة عيد الفصح إلى أن تكون هذه الأيام المباركة محطة رجاء وقيامة للوطن من أزماته.
من جهته، أعرب نكد عن اعتزازه بلقاء البطريرك الراعي، مشيداً بدوره الوطني والروحي، وبالزيارة التي قام بها إلى الجنوب لما تحمله من دلالات على تكريس الوحدة الوطنية والتأكيد على التمسك بالأرض والحفاظ عليها، وهو ما يعكس ثوابت بكركي في دعم الاستقرار والعيش المشترك.
كما أشار نكد إلى أن زيارة البطريرك إلى الجنوب تحمل رسالة وطنية بالغة الأهمية في ترسيخ مفهوم الدولة والوحدة، مؤكداً أن هذا المسار يجب أن يترافق مع خطوات عملية تعزز الاستقرار الاجتماعي، وفي مقدّمها عودة جميع النازحين إلى قراهم وبلداتهم بما يرسخ حضور الأهالي في أرضهم ويعيد التوازن إلى مختلف المناطق اللبنانية.
واعلن نكد تأييده لمبادرة رئيس الجمهورية التفاوضية، وامل احلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي لبنان الذي يجب إلا يكون بعد اليوم تابعا لاي دولة خارجية.
