لقاء دريان ومراد... استنفار وطني لتحصين الساحة الداخلية في وجه العدوان

14-04-2026 | 07:58
لقاء دريان ومراد... استنفار وطني لتحصين الساحة الداخلية في وجه العدوان
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب حسن مراد، الذي أدان العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب بحق المدنيين، مطالباً الحكومة بإعداد ملف قانوني لملاحقة العدو دولياً.

ودعا مراد المفتي إلى عقد قمة روحية ومؤتمر إسلامي موسع في دار الفتوى لتوحيد الموقف وتحصين الساحة الداخلية ضد الفتنة، مستذكراً نهج المفتي الشهيد حسن خالد في توحيد الصف.

وفيما يخص التفاوض، أكد مراد أن أي مسار يجب أن ينطلق من التوافق الوطني والالتزام بمقررات القمم العربية، مشدداً على أن سيادة لبنان خط أحمر. كما دعا إلى اعتبار رعاية النازحين واجباً وطنياً، مع رفضه التام للإساءة لمقام رئاسة مجلس الوزراء مهما كان الاختلاف السياسي.

وختم مراد مؤكداً أن المرحلة تتطلب وحدة الصف لمواجهة العدوان وحماية لبنان من مشاريع التقسيم المشبوهة.
