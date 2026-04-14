لبنان يشكو اسرائيل دولياً.. استهداف مرفأ الناقورة أمام المنظمة البحرية

14-04-2026 | 08:14
لبنان يشكو اسرائيل دولياً.. استهداف مرفأ الناقورة أمام المنظمة البحرية
تقدم وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، بشكوى رسمية ضد اسرائيل إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) إثر استهداف وتدمير مرفأ الصيادين في بلدة الناقورة جنوب لبنان، معتبراً الاعتداء انتهاكاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية وحماية المنشآت البحرية المدنية والقانون الدولي الإنساني.

وتضمنت الشكوى عرضاً موثقاً بالصور وحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقوارب، مما أدى إلى تعطيل كامل للنشاط البحري في المرفق الذي يخدم عشرات العائلات ويستخدم حصراً لأغراض مدنية. واستندت الشكوى إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) ومبادئ حماية المرافق المدنية.

وطالب الوزير رسامني المنظمة بفتح تحقيق دولي مستقل وتوثيق الانتهاك واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرافق البحرية، مؤكداً حق لبنان في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحماية حقوق مواطنيه ومرافقه الحيوية.
