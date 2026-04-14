لقاء في الصيفي.. الجميّل والسفير الكويتي ينددان بالاعتداءات على البلدين

استقبل رئيس الجميّل، بحضور نواب الكتلة نديم الجميّل وسليم الصايغ وإلياس حنكش ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان ، السفير في محمد سلطان الشرجي، يرافقه المستشار حميدان الدلح والسكرتير الأول عبد الله خالد الديين.



وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في ظل التطورات الأمنية والعسكرية في لبنان والمنطقة، حيث خصص الاجتماع للتنديد بالاعتداءات التي طالت كلاً من لبنان والكويت.



كما تناول المجتمعون سبل تعزيز التعاون والتضامن المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، مع التأكيد على أهمية توحيد المواقف ودعم الجهود الرامية إلى حفظ سيادة واستقرار البلدين.

