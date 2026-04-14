لبنان

الرئيس عون: الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان سببت كارثة إنسانية كبيرة

Lebanon 24
14-04-2026 | 08:24
الرئيس عون: الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان سببت كارثة إنسانية كبيرة
الرئيس عون: الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان سببت كارثة إنسانية كبيرة photos 0
أكّد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، للمفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR الرئيس العراقي السابق برهم صالح، ان "الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان سببت كارثة إنسانية كبيرة نتيجة نزوح اكثر من مليون لبناني من المناطق المستهدفة"، وقال إنّ "لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة علما ان تداعيات النزوح ستكون كبيرة حتى بعد وقف إطلاق النار".

أما المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقال من قصر بعبدا: "وصلتُ إلى لبنان لتأكيد رسالة تضامن ومساندة للشعب اللبناني والدولة في هذا الظرف الصعب، واطّلعتُ ميدانيًا على حجم الدمار في بيروت وعلى معاناة المدنيين، في ظل وجود أكثر من مليون نازح بسبب الحرب".
وأضاف: "أكدنا خلال لقائنا مع فخامة الرئيس دعم المجتمع الدولي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للبنان، وشراكتنا مع الحكومة لمساعدة النازحين، وشددنا على ضرورة تحشيد الدعم الدولي لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة".
وأشار إلى أنّ "المساعدات الإنسانية ضرورية، لكن الحلّ الأساسي يبقى في إنهاء الحرب والوصول إلى سلام دائم، ونعمل على تقديم المساعدات للبنانيين النازحين، بالتعاون مع الجهات اللبنانية والمنظمات الدولية".
 
 
تركيا تدين العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان وتحذر من كارثة إنسانية جديدة
سلام يحذر من "كارثة إنسانية" مع استمرار الغارات الإسرائيلية
الرئيس العراقي عبر عن استنكاره للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان في اتصال مع الرئيس عون
تداعيات كارثية للعدوان على لبنان وأزمة إنسانية واقتصادية تتفاقم
العماد جوزاف عون

المجتمع الدولي

الرئيس عون

قصر بعبدا

اللبنانية

النازحين

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14
Lebanon24
11:32 | 2026-04-14
