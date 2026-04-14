لبنان
الرئيس عون: الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان سببت كارثة إنسانية كبيرة
Lebanon 24
14-04-2026
|
08:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد رئيس الجمهوريّة
العماد جوزاف عون
، للمفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR الرئيس
العراقي
السابق برهم صالح، ان "الاعتداءات الاسرائيلية على
لبنان
سببت كارثة إنسانية كبيرة نتيجة نزوح اكثر من مليون لبناني من المناطق المستهدفة"، وقال إنّ "لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة علما ان تداعيات النزوح ستكون كبيرة حتى بعد وقف إطلاق النار".
أما المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقال من
قصر بعبدا
: "وصلتُ إلى لبنان لتأكيد رسالة تضامن ومساندة للشعب اللبناني والدولة في هذا الظرف الصعب، واطّلعتُ ميدانيًا على حجم الدمار في
بيروت
وعلى معاناة المدنيين، في ظل وجود أكثر من مليون نازح بسبب الحرب".
وأضاف: "أكدنا خلال لقائنا مع فخامة الرئيس دعم
المجتمع الدولي
والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للبنان، وشراكتنا مع الحكومة لمساعدة
النازحين
، وشددنا على ضرورة تحشيد الدعم الدولي لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة".
وأشار إلى أنّ "المساعدات الإنسانية ضرورية، لكن الحلّ الأساسي يبقى في إنهاء الحرب والوصول إلى سلام دائم، ونعمل على تقديم المساعدات للبنانيين النازحين، بالتعاون مع الجهات
اللبنانية
والمنظمات الدولية".
