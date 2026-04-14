الرئيس عون: الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان سببت كارثة إنسانية كبيرة

أكّد رئيس الجمهوريّة ، للمفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR الرئيس السابق برهم صالح، ان "الاعتداءات الاسرائيلية على سببت كارثة إنسانية كبيرة نتيجة نزوح اكثر من مليون لبناني من المناطق المستهدفة"، وقال إنّ "لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة علما ان تداعيات النزوح ستكون كبيرة حتى بعد وقف إطلاق النار".



أما المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقال من : "وصلتُ إلى لبنان لتأكيد رسالة تضامن ومساندة للشعب اللبناني والدولة في هذا الظرف الصعب، واطّلعتُ ميدانيًا على حجم الدمار في وعلى معاناة المدنيين، في ظل وجود أكثر من مليون نازح بسبب الحرب".

وأضاف: "أكدنا خلال لقائنا مع فخامة الرئيس دعم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للبنان، وشراكتنا مع الحكومة لمساعدة ، وشددنا على ضرورة تحشيد الدعم الدولي لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة".

وأشار إلى أنّ "المساعدات الإنسانية ضرورية، لكن الحلّ الأساسي يبقى في إنهاء الحرب والوصول إلى سلام دائم، ونعمل على تقديم المساعدات للبنانيين النازحين، بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية".